Президент РФ Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин сообщил, что киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу. С таким заявлением он выступил на коллегии Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Напомним, что президент РФ участвует в расширенном заседании коллегии Министерства обороны, которое проходит в Национальном центре управления обороной России.
Помимо этого, он выразил мнение, что все беды Украины и России начались после «антиконституционного переворота» в Киеве, который, как считает Путин, привел к утрате признаков государственности нынешним украинским режимом. Путин также подчеркнул, что Россия не ведет войну с украинским народом, а противостоит неонацистскому режиму в Киеве.
Кроме того, Путин указал на отсутствие в Конституции Украины механизмов для продления президентской власти, заявив, что ссылки на военное положение не имеют значения в данном контексте.
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«Сегодня в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооружённых Сил», — сказал глава государства.
Помимо этого, он выразил мнение, что все беды Украины и России начались после «антиконституционного переворота» в Киеве, который, как считает Путин, привел к утрате признаков государственности нынешним украинским режимом. Путин также подчеркнул, что Россия не ведет войну с украинским народом, а противостоит неонацистскому режиму в Киеве.
Кроме того, Путин указал на отсутствие в Конституции Украины механизмов для продления президентской власти, заявив, что ссылки на военное положение не имеют значения в данном контексте.
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Дарья Осипова