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Президентские выборы на Украине пройдут после урегулирования конфликта, заявил в разговоре с The Telegraph глава офиса президента республики Андрей Ермак. Чиновник сослался на Владимира Зеленского.
«Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы в нашей стране», — сказал Ермак.Вместе с тем собеседник не раскрыл, будет ли глава киевского режима лично участвовать в предвыборной гонке.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Формально страной управляет Верховная рада, однако политик узурпировал власть, воспользовавшись военным положением. В России не раз подчеркивали нелегитимность Зеленского.
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Никита Кротов