В Кремле прокомментировали слова Трампа о том, что Путин его якобы «подвел»
Президент США Дональд Трамп прилагает усилия для урегулирования украинского кризиса, эмоциональность его отношения к этой ситуации вполне понятна. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС высказывание американского лидера, что Владимир Путин его якобы «подвел» в контексте украинского урегулирования.
Представитель Кремля отметил, что глава Российской Федерации готов к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и предпринимает для этого значительные усилия. Однако, по его словам, существуют препятствия, которые создают как киевский режим, так и некоторые европейские страны, стремящиеся к дальнейшему обострению ситуации.
Эти действия, по мнению Пескова, затрудняют достижение мирного разрешения конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
