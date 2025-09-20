В Кремле прокомментировали слова Трампа о том, что Путин его якобы «подвел»

20 сентября 2025, 09:58

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп прилагает усилия для урегулирования украинского кризиса, эмоциональность его отношения к этой ситуации вполне понятна. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС высказывание американского лидера, что Владимир Путин его якобы «подвел» в контексте украинского урегулирования.