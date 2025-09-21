Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
Президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» поделился историей из жизни, когда едва не попал под перевернувшийся мотоцикл. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.
Российский президент рассказал, что однажды во время поездки на мотоцикле он прибавил газа, и транспортное средство, поднявшись «козлом», внезапно перевернулось. По словам Путина, он смог увернуться от падающей техники в последний момент.
Глава государства вспомнил этот случай, когда наблюдал за стратегическими учениями «Запад-2025». Рядом с ним находились министр обороны РФ Андрей Белоусов и его заместитель Юнус-Бек Евкуров.
