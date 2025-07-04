Уиткофф выступил за снятие санкций с энергетики России
Politico: Стивен Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с России
Американский спецпосланник Стивен Уиткофф выступил за снятие ограничений с энергетики России. Об этом в пятницу, 3 июля, пишет Politico, ссылаясь на источники.
«Уиткофф хочет добиться снятия энергетических санкций с России», — сказано в материале.В мае президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявлял, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после завершения украинского конфликта. По информации СМИ, в администрации Трампа спорят на тему дальнейшего развития торговли с российской стороной. Вместе с тем обозреватели добавили, что министр МВД США Даг Бургум скорее выступил за то, чтобы «вытеснить» Россию и за ее счет нарастить экспорт Америки.