Путин высмеял «унитазные санкции» ЕС: «Они им будут нужны, если будут продолжать такую политику»
Президент России Владимир Путин высмеял новые ограничения Евросоюза, коснувшиеся импорта российской сантехники. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами после заседания XVII съезда Русского географического общества.
Ранее Евросоюз принял 19-й пакет санкций, в который вошёл запрет на поставку в Россию унитазов, биде, раковин и прочей сантехники.
«Запрет на нашу сантехнику – это ошибка, которая дорого обойдётся всему ЕС. Они им будут нужны, если будут продолжать такую политику», – заявил Путин.Ранее глава государства отмечал, что новые санкции Запада в целом «существенно не скажутся на экономическом самочувствии России» и назвал их попыткой оказать давление на страну.