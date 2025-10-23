Достижения.рф

Путин высмеял «унитазные санкции» ЕС: «Они им будут нужны, если будут продолжать такую политику»

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин высмеял новые ограничения Евросоюза, коснувшиеся импорта российской сантехники. Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами после заседания XVII съезда Русского географического общества.



Ранее Евросоюз принял 19-й пакет санкций, в который вошёл запрет на поставку в Россию унитазов, биде, раковин и прочей сантехники.

«Запрет на нашу сантехнику – это ошибка, которая дорого обойдётся всему ЕС. Они им будут нужны, если будут продолжать такую политику», – заявил Путин.
Ранее глава государства отмечал, что новые санкции Запада в целом «существенно не скажутся на экономическом самочувствии России» и назвал их попыткой оказать давление на страну.
