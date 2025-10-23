Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на применение Украиной дальнобойного оружия

23 октября 2025, 19:01

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Украина начнет наносить удары дальнобойным оружием, ответ со стороны Москвы будет «ошеломляющим». Об этом глава государства сообщил ​в беседе с журналистами после заседания XVII съезда Русского географического общества.





По словам главы государства, заявление Владимира Зеленского о том, что Киев всё-таки получит дальнобойное вооружение, является попыткой дальнейшей эскалации конфликта.





«Диалог всегда лучше, чем продолжение войны», – подчеркнул Путин, отметив, что Россия по-прежнему открыта для переговоров.