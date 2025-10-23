Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на применение Украиной дальнобойного оружия
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если Украина начнет наносить удары дальнобойным оружием, ответ со стороны Москвы будет «ошеломляющим». Об этом глава государства сообщил в беседе с журналистами после заседания XVII съезда Русского географического общества.
По словам главы государства, заявление Владимира Зеленского о том, что Киев всё-таки получит дальнобойное вооружение, является попыткой дальнейшей эскалации конфликта.
«Диалог всегда лучше, чем продолжение войны», – подчеркнул Путин, отметив, что Россия по-прежнему открыта для переговоров.Он также выразил мнение, что у России и США есть множество направлений для сотрудничества, если страны перейдут «от политики давления к серьёзному диалогу на перспективу».
Комментируя новые санкции против России, президент заявил, что они «существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны». Путин назвал действия США «попыткой оказать давление на Россию», добавив, что подобные меры не достигнут своих целей.