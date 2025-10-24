Bloomberg назвало причину введения Трампом санкций против России
Президент США Дональд Трамп на этой неделе принял решение ввести новые санкции против России после того, как госсекретарь Марко Рубио резко оценил действия Москвы в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
Как пишет Bloomberg, источники также отметили, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после их недавнего телефонного разговора.
Представитель Белого дома Анна Келли заявила агентству, что «президент Трамп играет ведущую роль в принятии решений относительно внешней политики».
В Государственном департаменте, комментируя роль Рубио, подчеркнули, что «вся команда объединена вокруг руководящей роли Трампа».
Хозяин Белого дома 23 октября отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Позже в Вашингтоне подчеркнули, что саммит все еще возможен.
