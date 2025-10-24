Bloomberg назвало причину введения Трампом санкций против России

24 октября 2025, 19:06

Bloomberg: президент Трамп согласился на санкции против РФ из-за доклада Рубио

Фото: istockphoto/designer491

Президент США Дональд Трамп на этой неделе принял решение ввести новые санкции против России после того, как госсекретарь Марко Рубио резко оценил действия Москвы в вопросе урегулирования конфликта на Украине.