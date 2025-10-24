Достижения.рф

Bloomberg назвало причину введения Трампом санкций против России

Bloomberg: президент Трамп согласился на санкции против РФ из-за доклада Рубио
Фото: istockphoto/designer491

Президент США Дональд Трамп на этой неделе принял решение ввести новые санкции против России после того, как госсекретарь Марко Рубио резко оценил действия Москвы в вопросе урегулирования конфликта на Украине.



Как пишет Bloomberg, источники также отметили, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после их недавнего телефонного разговора.

Представитель Белого дома Анна Келли заявила агентству, что «президент Трамп играет ведущую роль в принятии решений относительно внешней политики».

В Государственном департаменте, комментируя роль Рубио, подчеркнули, что «вся команда объединена вокруг руководящей роли Трампа».

Хозяин Белого дома 23 октября отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Позже в Вашингтоне подчеркнули, что саммит все еще возможен.

Никита Кротов

