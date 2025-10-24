В Финляндии заговорили о серьезном ответе России на удары Киева ракетами Запада

24 октября 2025, 16:57

Мема: ответ РФ на удары Украины ракетами Запада может быть сокрушительным

Фото: istockphoto/vadimrysev

Член финской национально‑консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в публикации в сети X (бывший Twitter) выразил обеспокоенность возможной реакцией России на удары Украины, совершённые при помощи западных ракет.