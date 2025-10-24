В Финляндии заговорили о серьезном ответе России на удары Киева ракетами Запада
Член финской национально‑консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в публикации в сети X (бывший Twitter) выразил обеспокоенность возможной реакцией России на удары Украины, совершённые при помощи западных ракет.
Он заявил, что европейские лидеры «действуют слишком глупо», если намереваются бить по ядерной державе дальнобойным оружием, и предупредил, что ответ РФ может быть не просто беспрецедентным, но и разрушительным, «если не катастрофическим».
Ранее, 23 октября, президент Владимир Путин также предупреждал об «ошеломляющем» ответе в случае ударов по российской территории крылатыми ракетами Tomahawk.
Он призвал тщательно взвесить такие решения и охарактеризовал обсуждение поставок этих вооружений на Украину как попытку эскалации конфликта.
