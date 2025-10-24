Украина срывает мирные переговоры по просьбе Британии и ЕС, заявил Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, который в пятницу прибыл в США на переговоры, высказался о срыве мирных переговоров Украиной по просьбе Британии и Евросоюза. Об этом он сообщил в беседе с американскими журналистами.
По его словам, Киев сознательно затягивает процесс урегулирования конфликта и не стремится к реальному решению проблем.
Также он отметил, что США вводят санкции против России, которые не оказывают существенного влияния на российскую экономику, но приводят к росту цен на бензин внутри самих Штатов.
Кроме того, Дмитриев добавил, что его визит в США планировался заранее и его не отменили, несмотря на недружественные шаги американских властей.
