Украина срывает мирные переговоры по просьбе Британии и ЕС, заявил Дмитриев

24 октября 2025, 19:34

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, который в пятницу прибыл в США на переговоры, высказался о срыве мирных переговоров Украиной по просьбе Британии и Евросоюза. Об этом он сообщил в беседе с американскими журналистами.