Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин выступил против того, чтобы материнский капитал мог быть использован на покупку автомобиля. Об этом он заявил в рамках встречи с жителями города Анадырь.
Владимир Путин добавил, что правительству и министерству промышленности будет поручено рассмотреть вопрос о льготах на приобретение автомобилей семьям, имеющим более двух детей и проживающим на Дальнем Востоке.
Читайте также:
Путин объяснил, почему не сможет посетить Якутию
«Я не напрягаюсь»: Путин рассказал, как восстанавливается после работы
Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед РФ задач
Анастасия Крестьянова