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Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто

10 января 2024, 15:32
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил против того, чтобы материнский капитал мог быть использован на покупку автомобиля. Об этом он заявил в рамках встречи с жителями города Анадырь.

По словам главы государства, изначально мера поддержки семей заключалась в том, чтобы помочь в улучшении жилищных условий. Он пояснил, что у семей с детьми существует ряд важных потребностей, среди которых образование, здоровье и т.д. Интересы детей могут быть реализованы не в полной мере, если государство разрешит тратить материнский капитал на иные нужды.

Владимир Путин добавил, что правительству и министерству промышленности будет поручено рассмотреть вопрос о льготах на приобретение автомобилей семьям, имеющим более двух детей и проживающим на Дальнем Востоке.

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#государство
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#автомобили
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Helsingin Sanomat: Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией
10 января 2024, 15:38

Фото: iStock/Iri-s

Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией еще на месяц. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
Отмечается, что юридических и политических препятствий для данного решения обнаружено не было. По информации источника, срок закрытия границ может поменяться.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что пропускные пункты на границе с Россией не будут открыты после 14 января. По словам Орпо, это решение принимается по причине того, что оценка угрозы в РФ остается на прежнем уровне.

Напомним, Финляндия с ноября прошлого года стала вводить ряд ограничений на въезд из РФ из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

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#финляндия
#рф
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«Ошибаются»: Посол Боднар возмутился тем, что про Украину стали забывать
Посол Боднар: Предназначавшееся Украине оружие передают Израилю
10 января 2024, 15:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Западное оружие, которое предназначалось для Украины, отправляется в Израиль, об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, его цитирует T24.
«Международные СМИ обратили свое внимание в этом направлении (на Газу), поэтому есть те, кто думает, что война на Украине закончилась», — прокомментировал ситуацию Боднар.

По словам посла, сильное влияние на западную помощь Киеву также оказывает внутренняя политическая обстановка в странах Евросоюза и США. Так, в Америке курс помощи ВСУ сильно сменился на фоне предстоящих президентских выборах, правительство Венгрии и Словакии также поменяло отношение к поддержке Украины, а польские перевозчики продолжают блокаду на границе.

Помимо этого, западное оружие, которое должно было отправиться на Украину, сейчас поставляется в помощь Израилю.

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#украина
#турция
#израиль
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Аналитик Лидовской допустил растягивание войны в Эквадоре
10 января 2024, 15:22

Фото: istockphoto.com/atosan

Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, что если нынешний президент Эквадора Даниэль Нобоа решит всерьёз бороться с преступными группировками в стране, которые очень развиты, то эта война может растянуться на несколько лет.
«Власть страны занималась делёжкой большого пирога, выводом капитала в США, это привело к тому, что Эквадор стал управляться бандами. Даниэль Нобоа решил ситуацию поменять. Он решил сделать так, чтобы именно президент определял политику Эквадора, он начал борьбу с преступностью. Если Нобоа всерьёз решит искоренить власть наркокартелей в Эквадоре, создать чётко управляемое по вертикали государство, тогда, возможно, что эта война с ОПГ растянется на несколько лет и будет достаточно тяжёлой», — пояснил в беседе с RT Лидовской.

При этом, специалист отметил, что такая борьба является единственным путём изменения и искоренения бандформирований в стране. Он предположил, что лидер Эквадора может быть готов бороться с такими формированиями до конца.

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#власть
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#борьба
#лидер
#государство
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В Подмосковье в этом году откроют более 20 новых дорожных объектов
10 января 2024, 15:18

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 20 новых дорожных объектов планируется ввести в эксплуатацию на территории Московской области в 2024 году, их общая протяжённость превысит 50 километров, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«В частности, в этом году должны быть открыты путепроводы в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминске, Мытищинская хорда и обходы посёлка Октябрьский и деревни Малые Вязёмы», — цитируются в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.
Мытищинская хорда, протяжённость которой составляет 16 км, соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, это позволит разгрузить северо-восточную часть МКАД, а также обеспечит жителей Мытищ дополнительным выездом на скоростные трассы.

Открытие обходов выведет транзитный транспорт с территорий населённых пунктов и сократит время проезда в Москву для жителей соседних городов.

В планах также завершить строительство шести надземных переходов и нескольких дорог. Кроме того, будет начато строительство десяти дорожных объектов.
#мкад
#строительство
#путепроводы
#транспорт
#шоссе
#трассы
#московская область
#подмосковье
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Риттер заявил о непригодности Байдена для президентства
10 января 2024, 15:05

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение о том, что нынешний лидер США Джо Байден не пригоден для президентства из-за возраста и немощности.
«Он на протяжении трёх дней не знал, где находится его министр обороны. Не могу себе представить такой ситуации, чтобы Владимир Путин три дня не знал, где находится Шойгу», — пояснил в беседе с RT Риттер.

Ранее политолог-американист Константин Блохин прокомментировал ситуацию с заболеванием и лечением главы Пентагона Ллойда Остина. Он отметил, что все слухи и теории о здоровье Остина раздуты.

«Даже если с Ллойдом Остином что-то случится, найдут другого на замену, либо зама какого-то. Там много таких милитаристов, хоть отбавляй», — объяснял в беседе с «Царьградом» Блохин.

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#сша
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#политика
#президент
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Путин объяснил, почему не сможет посетить Якутию
Путин отменил поездку в Якутию из-за плохой погоды
10 января 2024, 14:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему пришлось отменить запланированную поездку в Якутию из-за нелетной погоды. Об этом глава государства рассказал во время встречи с представителями общественности и властями Чукотского автономного округа.
«Вот я собирался сейчас в Якутию лететь, но самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что посетит регион позже.

Владимир Путин прибыл на Чукотку 10 января. Он проследовал от аэропорта до Анадыря на снегоболотоходе. В рамках своего визита глава государства намерен пообщаться с местными жителями и встретиться с главой региона.
Президент уже посетил тепличный комплекс, в котором выращиваются овощи для последующих поставок в школы и детские сады.

Прежде сообщалось, что Владимир Путин неоднократно говорил о намерении отправиться на Чукотку. Его поездка в регион стала первой в наступившем году.

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#регион
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#детский сад
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«Я не напрягаюсь»: Путин рассказал, как восстанавливается после работы
Путин пошутил на вопрос о том, как он восстанавливается после работы
10 января 2024, 14:10

Фото: сайт Кремля

Чтобы не пришлось восстанавливаться после работы – не надо напрягаться, заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря.
«Есть известная шутка на этот счет. Как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь», — ответил глава РФ на вопрос жителя Анадыря о том, как он восстанавливается, учитывая то, сколько у него обязанностей.

При этом, российский лидер всё же подчеркнул, что жизнь, порой, заставляет напрягаться. Однако, здесь необходимо понимать, что человек сам не знает, на что он способен, пока на него не ляжет определённый уровень ответственности.

10 января Владимир Путин прибыл на Чукотку с рабочей поездкой. Он заявил, что никогда не был в этом регионе, но всегда хотел его посетить.

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#поездки
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В российском МИД осудили методы группировок в Эквадоре
Захарова: Россия осуждает методы группировок в Эквадоре и захват заложников
10 января 2024, 13:54

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает террористические методы группировок в Эквадоре, в числе которых — захват заложников. Заявление Захаровой опубликовано на сайте.
Захарова подчеркнула, что наша страна рассчитывает, что правительство Эквадора сможет «поставить эффективный заслон разгулу преступных элементов». Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что беспорядки удастся устранить и вернуть порядок в государстве.

Ранее сообщалось, что не менее 10 человек, среди которых два сотрудника полиции, погибли в результате беспорядков в эквадорском Гуаякиле и соседнем с ним городе Ноболь.

Напомним, эквадорский президент Даниэль Нобоа объявил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней после беспорядков в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд. Это позволит привлечь вооруженные силы для восстановления контроля в пенитенциарной системе.

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#протесты
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Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед РФ задач
10 января 2024, 13:39

Фото: сайт Кремля

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что он уже взрослый человек, но силы и энергию для решения стоящих перед страной задач в себе чувствует. Об этом Путин сообщил во время встречи с жителями города Анадырь.
Президент рассказал, что когда россияне добиваются каких-либо успехов в различных областях, то у него возникает чувство того, что все эти люди являются одной большой и дружной семьей. Путин также отметил, что вся страна вместе работает над решением определенных задач в спокойном режиме, то успех в данном деле, определенно, обеспечен.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой. Российский лидер посетил город Анадырь.

Путин неоднократно говорил, что не был на Чукотке и хочет посетить ее. Отмечается, что поездка президента на Чукотку стала первой региональной в текущем году.

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