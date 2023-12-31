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Путина ждёт величайший подарок от США, пишет Le Figaro

Le Figaro: Путин может получить величайший подарок от США в 2024 году
31 декабря 2023, 17:05
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в следующем году закрепит достигнутые успехи и получит величайший подарок от США. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
Так, издание отмечает, что России удастся удержать позиции своей армии на Украине и, возможно, вновь произвести наступление. И, вместе с тем, бонусом в 2024 году для Владимира Путина станут президентские выборы в США.

«Величайшим подарком» французское издание назвало возможное возвращение к власти Дональда Трампа, который может предложить Путину «на блюдечке развал НАТО».


Ранее сообщалось, что в рамках предвыборной кампании Дональд Трамп вызвал нынешнего президента США Джо Байдена на дебаты.

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Военный историк Кнутов призвал заочно арестовать организаторов теракта в Белгороде
Историк Кнутов призвал заочно арестовать организаторов теракта в Белгороде
31 декабря 2023, 16:10

Фото: iStock/Zolnierek

Следственный комитет и Генпрокуратура должны заочно приговорить к уголовной ответственности тех, кто организовал и исполнил террористический акт в Белгороде. С таким призывом в ходе беседы с «Радио 1» выступил военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Он рассказал, что украинские военные целенаправленно производили массированные удары по районам Белгорода, в которых проживает мирное население и отсутствуют какие-либо военные объекты.

Кнутов подчеркнул, что обстрелы производились кассетными боеприпасами, которые наносят колоссальный ущерб мирному населению. Применение таких снарядов на поле боя может быть затруднено из-за возможности военных спрятаться в окопах или бронетехнике. А вот удары по населённым пунктам всегда сопровождаются большим количеством жертв.

По словам эксперта, случившееся можно трактовать исключительно как террористический акт, который был произведён по приказу украинского руководства. Эта акция нарушает статьи международного права, касающиеся геноцида и незаконных действий в отношении мирного населения. При этом специалист был удивлён тем, что не последовало никакой достойной реакции ни от ООН, ни от всего Запада.

«На мой взгляд, Генпрокуратура и Следственный комитет должны обратить особое внимание на то, кто отдавал этот приказ, и кто его исполнял. Эти люди должны быть заочно приговорены к уголовной ответственности за убийство мирных граждан», – подчеркнул Кнутов.

Также он добавил, что ВС РФ уже ответили на теракт в Белгороде, выведя из строя Центр космической связи Украины и нанеся удары по складам топлива и боеприпасов ВСУ.

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Лукашенко поручил перевести службу войск МВД Белоруссии в усиленный режим
31 декабря 2023, 14:01

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил всем подразделениям МВД нести службу в усиленном режиме. Об этом пишет агентство БелТА.
Отмечается, что поручение от главы государства получили все подразделения МВД, в том числе внутренние войска и центральный аппарат ведомства.

По сообщениям агентства, решение о службе в усиленном режиме Лукашенко дал для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в предпраздничные и праздничные дни.

Президент Белоруссии добавил, что в настоящее время мир становится «жестоким и кровавым», поэтому нельзя допустить, чтобы в стране развивалась такая ситуация.

Также Лукашенко призвал министра обороны страны Виктора Хренина быть бдительнее в период новогодних праздников.

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#белоруссия
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#поручение
#безопасность
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Лавров заявил, что США боятся окончательного разрушения отношений с Россией
Лавров: США не желают до конца разрушать отношения с Россией
31 декабря 2023, 11:48

Фото: сайт Кремля

США остерегаются окончательного разрушения отношений с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Вместе с тем, добавил министр, Вашингтон пока не намерен уважать интересы Москвы и честно вести диалог.

Также Лавров подчеркнул, что Россия примет ответные меры в связи с подготовкой США к развёртыванию своих наземных ракетных систем. При этом он подчеркнул, что РФ не станет первой разворачивать ракетное оружие, если США откажутся от идеи по наращиванию силового давления на Москву.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в организации теракта в Белгороде. По её словам Вашингтон совместно с Лондоном подстрекают Киев на совершение таких действий.

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#сша
#политика
#россия
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Нетаньяху назвал сроки окончания конфликта в секторе Газа
Нетаньяху заявил, что конфликт в Газе продлится ещё несколько месяцев
31 декабря 2023, 11:23

Фото: iStock/Racide

Конфликт в секторе Газа продлится ещё несколько месяцев. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он отметил, что капания будет завершена, как только удастся достичь всех поставленных целей и уничтожить движение палестинского отряда ХАМАС в секторе Газа.

Также Нетаньяху заявил, что в случае расширения противостояния ливанским движением «Хезболлах», Израиль нанесёт такой удар, который шокирует как сам Ливан, так и Иран, и всех остальных противников.

Ранее египетское правительство предоставило Израилю и палестинскому движению ХАМАС план по завершению конфликта в секторе Газа, а также по постконфликтному мирному урегулированию, который состоит из трёх пунктов.

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#израиль
#хамас
#сектор газа
#конфликт
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ВМС США сбили две ракеты хуситов в ответ на удар по контейнеровозу Maersk
CENTCOM: ВМС США сбили две ракеты хуситов в ответ на удар по судну Maersk
31 декабря 2023, 10:40

Фото: iStock/3DSculptor

Американский военный корабль «Грейвли» сбил две противокорабельные баллистические ракеты в Красном море в ответ на атаку хуситов на коммерческое судно компании Maersk. Об этом сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).
Ранее сообщалось, что йеменские хуситы произвели атаку на контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk, следовавший под флагом Сингапура. Находясь на юге Красного моря он внезапно запросил о помощи. После проведения проверки, отменили в Центральном командовании США, судно было признано пригодным для дальнейших заплывов. Также в результате этого инцидента удалось избежать жертв.

В командовании добавили, что с 19 ноября хуситы атаковали уже 23 судна.

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#сша
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#ракета
#атака
#судно
#компании
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ООН на заседании по Белгороду призвала не обстреливать города
Помощник генсека ООН Хиари на заседании Совбеза призвал не обстреливать города
31 декабря 2023, 10:28

Фото: iStock/travelview

Помощник Генсека ООН Халед Хиари в ходе заседания Совбеза по вопросу теракта в Белгороде призвал стороны конфликта не производить атаки на населённые пункты, мирных жителей и гражданские объекты.
Он заявил, что подобные инциденты как на территории России, так и на Украине однозначно осуждаются в ООН, поскольку они нарушают международное гуманитарное право.

Хиари призвал немедленно прекратить какие-либо действия, которые могут повлечь за собой гибель мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что российские военные не наносят удары по мирным украинским гражданам, поскольку целью является военная инфраструктура Украины.

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#оон
#обстрел
#население
#белгород
#россия
#украина
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Шольц во время новогоднего обращения вспомнил Путина
31 декабря 2023, 10:02

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил президента РФ Владимира Путина во время новогоднего обращения.
Die Welt сообщает, что Россия начала конфликт в центре Европы, сказал Шольц, а потом Владимир Путин «перекрыл газовый кран».

Шольц ранее говорил о проблемах с газом и перекладывал вину за это на российского президента. В первой половине декабря, во время выступления на съезде Социал-демократической партии Германии, Шольц сказал, что на мировых рынках за газ теперь нужно платить в 10 раз больше. По его мнению, виновата Россия.

«Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа», —говорит Шольц.
В России посчитали мнение политика абсурдным. По словам политика Виталия Колшатова, на ситуацию в Европе оказали влияние действия Евросоюза, получавшего до этого российские энергоресурсы по оптовой стоимости.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заразился коронавирусом, об этом он сам рассказал на своей странице в социальной сети X.

«Актуальный тест на COVID-19 показывает две линии. В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на легкое течение», - прокомментировал ситуацию Шольц.
Канцлер также отметил, что планирует продолжать работу, несмотря на свою болезнь, но делать это он будет в изоляции.

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#германия
#политика
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В Сирии две американские базы атаковали ракетами
31 декабря 2023, 09:38

Фото: istockphoto/FelixRenaud

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что атаковало базы в провинции Дейр-эз-Зор и районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке.
ТАСС сообщает, что отряды «Исламского сопротивления Ирака» совершили атаки на военную базу США, которая располагается рядом с газовым месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

По данным телеканала Al Mayadeen, который ссылается на заявление формирования, по территории объекта США выпустили 12 ракет.

По информации шиитских бойцов, несмотря на открытый по ним огонь из зенитных установок, ракеты достигли цели.

Также в этот момент нанесли удар по военной американской базе в районе нефтяного месторождения Эль-Омар, которое находится на востоке Сирии. Атака сопровождалась взрывам, которые были слышны в окрестностях.

Шиитские формирования уже заявляли, что будут продолжать наносить удары по базам США в Сирии и Ираке. Причиной атак является то, что США играет ключевую роль в поддержке Израиля.

Ранее сообщалось, что хуситское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, взяло на себя ответственность за обстрел в Красном море контейнеровоза MSC United под флагом Либерии. Об этом пишет РИА Новости.

«Вооруженные силы «Ансар Алла» поразили противокорабельными ракетами судно MSC United, которое отказалось свернуть с намеченного курса после трехкратных предупреждений», — сообщил представитель ВС хуситов Яхья.
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Ким Чен Ын: КНДР более не считает возможным объединение двух Корей
#сша
#израиль
#палестина
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Ким Чен Ын: КНДР более не считает возможным объединение двух Корей
ЦТАК: Ким Чен Ын не считает возможным объединение КНДР и Южной Кореи
31 декабря 2023, 05:12

Фото: iStock/ffikretow

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения с Южной Кореей. Его слова передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер отметил, что Республика Корея проводит политику «объединения на основе поглощения» и «единообразности системы», что противоречит курсу КНДР на объединение на основе принципа «один народ, одно государство, две системы».

Ким Чен Ын также заявил, что Вооружённые силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "умиротворить" всю территорию Южной Кореи — в том числе и с помощью ядерного оружия.

Корейский конфликт возник на фоне разделения республики между Северной и Южной Кореей. Обе стороны претендуют на то, чтобы быть единственным законным правительством всей Кореи. Напряженность переросла в вооруженное противостояние в 1950 году. После завершения Корейской войны, которая длилась три года, обе страны переживали тяжелые последствия для экономики, однако разделение сохранилось и периодические столкновения продолжались. В 2018 году, после преодоления очередной стадии напряженности, была принята Пханмунчжомская декларация, которая предусматривала ядерное разоружение и установление мира. Однако конфликт по-прежнему не разрешен и вероятность его усугубления сохраняется.

О возможном нападении со стороны КНДР также заявил Начальник штаба операций Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Кан Син Чхоль. По словам военачальника, Южная Корея намерена использовать всевозможные средства для подавления угроз со стороны КНДР, и в случае атаки ответит массированными ударами по северокорейской территории. Кроме того, Южная Корея предупредила о применении дальнобойной артиллерии в случае нападения на страну.

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#кндр
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