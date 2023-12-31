Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в следующем году закрепит достигнутые успехи и получит величайший подарок от США. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
Так, издание отмечает, что России удастся удержать позиции своей армии на Украине и, возможно, вновь произвести наступление. И, вместе с тем, бонусом в 2024 году для Владимира Путина станут президентские выборы в США.
«Величайшим подарком» французское издание назвало возможное возвращение к власти Дональда Трампа, который может предложить Путину «на блюдечке развал НАТО».
Ранее сообщалось, что в рамках предвыборной кампании Дональд Трамп вызвал нынешнего президента США Джо Байдена на дебаты.
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«Величайшим подарком» французское издание назвало возможное возвращение к власти Дональда Трампа, который может предложить Путину «на блюдечке развал НАТО».
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Анастасия Чинкова