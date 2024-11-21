Путин выступил с заявлением об ответе РФ на удары западных ракет по стране

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)
Президент Владимир Путин сделал важное заявление, комментируя обстановку в зоне спецоперации и недавние атаки на Россию с применением западного дальнобойного вооружения. Он подчеркнул, что удары ракетами, изготовленными за рубежом, неизбежно привели к вовлечению других стран в конфликт, передает пресс-служба Кремля.
Об ответе России на удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow
19 ноября объекты в Брянской области подверглись атаке шести ракет ATACMS, а 21 ноября удары по Курской области нанесли системы Storm Shadow. Российские системы ПВО успешно отразили обе атаки, избежав жертв и разрушений.
Путин отметил, что использование таких вооружений невозможно без специалистов из стран-производителей.
«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — сообщил президент.
Об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Орешник» и ее характеристиках
В зоне спецоперации прошли успешные испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Она была использована для атаки промышленного комплекса в Днепропетровске, где производится военная техника.
«Орешник» оснащен гиперзвуковым снарядом, движущимся со скоростью 10 Махов (2,5–3 км/с), что делает его недосягаемым для современных ПВО. Эти испытания стали ответом на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.
Об угрозах глобального конфликта из-за действий США
Вашингтон, по мнению Путина, своими действиями подталкивает мир к глобальному конфликту. Разрыв США в 2019 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стал важным фактором разрушения системы международной безопасности.
Президент напомнил, что Россия всегда предпочитала решать любые спорные вопросы мирным путем, но она готова к любому развитию событий и будет действовать решительно.
«Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет», — заявил президент.Путин также уточнил, что цели для испытаний российских ракет будут определяться исходя из угроз для страны.
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Мария Моисеева