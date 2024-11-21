США не будет менять ядерную доктрину из-за новых решений РФ

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Белый дом заявил, что не собирается менять свою ядерную доктрину, проинформировало ТАСС.
Соединённые Штаты Америки не будут менять свою ядерную доктрину, невзирая на новые решения Российской Федерации такого рода. Белый дом также сообщил, что в связи с ракетным ударом «Орешника» по одному из промышленных объектов в Днепропетровске, США проводили консультации с Украиной и союзниками в последние дни, чтобы подготовиться.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник». В ночь на 21 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Глава российского государства передал, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию оппонент не сможет.
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Ольга Енгалычева