Слуцкий: Западу стоит понять, что он подводит мир к «ракетному кризису»

Леонид Слуцкий (Фото: kremlin.ru)
Леонид Слуцкий заявил, что страны Запада своими действиями подводят мир к новому «ракетному кризису», проинформировало ТАСС.
Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам, руководитель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выразил мнение, что из-за действий Запада мир может настигнуть «ракетный кризис». Политический деятель добавил, что Соединённые Штаты Америки обнулили международные договорённости и подвели Европу, как и весь остальной мир, к очень опасной черте.
Ранее Белый дом заявил, что он не будет менять свою ядерную доктрину, невзирая на новые решения России такого рода. В США также сообщили, что в связи с ракетным ударом "Орешника" по одному из промышленных объектов в Днепропетровске, Вашингтон проводили консультации с Киевом и союзниками в последние дни, чтобы подготовиться.
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