Миронов заявил, что из-за стресса на ЕГЭ некоторые девочки уже никогда не родят

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Стресс, полученный школьницами из-за ЕГЭ, может привести к тому, что некоторые девочки уже никогда не смогут иметь детей. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Обсуждая скандал в Воронеже, где девушек заставляли снимать белье для прохода через рамку металлодетектора, он также обратил внимание на ситуацию в Нижегородской области. Миронов рассказал, что там девятиклассники семь часов в духоте без воды и еды ждали задания по физике.
Надо прекращать это безобразие. Госэкзамены губят детей, добавил Миронов.
Ранее сообщалось, что появилось видео досмотра школьниц в Воронеже до трусов перед ЕГЭ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«А вы спросите врачей, сколько у нас больных сахарным диабетом, сколько у нас девочек рожать не будет уже никогда, потому что стрессы и все, и у них сразу идет гормональный сбой, и все из-за этого идиотизма», — заявил он.
Надо прекращать это безобразие. Госэкзамены губят детей, добавил Миронов.
Ранее сообщалось, что появилось видео досмотра школьниц в Воронеже до трусов перед ЕГЭ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова