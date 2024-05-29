Слуцкий прокомментировал заявление Трампа об ударе по Москве

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Если слова бывшего (и, возможно, будущего) президента США Дональда Трампа о возможной бомбардировке Москвы претворятся в действительность, это будет означать неминуемое столкновение двух ядерных держав, логично перетекающее в большую мировую войну.
Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В интервью РИА Новости он отметил, что во многом агрессивные заявления Трампа являются предвыборной риторикой, рассчитанной на то, чтобы заручиться поддержкой «ястребов» в среде американских избирателей.
Если же за такими речами последуют какие-то реальные шаги, то это будет означать только одно — столкновение двух ядерных держав, считает депутат. Слуцкий также напомнил другое высказывание Трампа о том, что он может завершить конфликт на Украине за 24 часа. Парламентарий отметил, что оба заявления — это фигуры речи с ярким эмоциональным окрасом. Он считает, что на волне таких высказываний Трамп вряд ли сможет заручиться поддержкой большого количества избирателей. Простые американцы устали от бесконечных трат на Украину и не хотят войны ни с Россией, ни с Китаем, заключил депутат.
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Александр Бойцов