Зеленский заявил, что КНДР начинает участвовать в конфликте на стороне России

Владимир Зеленский заявил, что КНДР начинает фактически участвовать в конфликте на стороне России. Об этом он объявил в своем телеграм-канале. По словам главы киевского режима, такие данные ему предоставило главное управление разведки.
Он также отметил, что выслушал доклад от главкома ВСУ Александра Сырского, который подробно рассказал про покровское направление в ДНР и вторжение украинских националистов в Курскую область.
Зеленский добавил, что разведка доложила ему о планах российской армии на «осень-зиму», когда в конфликт полностью включится Северная Корея.
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