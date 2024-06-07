На повторение «Дня «Д» 1944 года, когда произошла высадка союзников в Нормандии, надеется глава киевского режима Владимир Зеленский. Политик надеется на подобную операцию на Украине. Об этом он заявил прессе в рамках мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала операции. Событие транслировалось изданием Times на YouTube.
«Я надеюсь на это», – ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, ждет ли он «высадки союзников на Украине».
Ранее сообщалось, что глава Белого дома Джо Байден встретится с Зеленским во Франции. Согласно официальному графику американского президента, встреча состоится в Париже в отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.
Кроме того, известно, что у главы киевского режима в этот же день запланировано рандеву с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Россия проводит спецоперацию на Украине с февраля 2022 года. Зеленский продолжает гастролировать по миру, выпрашивая помощь у стран коллективного Запада.
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Никита Кротов