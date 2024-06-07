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Зеленский на французском обратился к полупустому парламенту и сорвал овации

07 июня 2024, 17:27

Бывший украинский лидер Владимир Зеленский произнес речь в полупустом парламенте Франции на французском языке и заработал аплодисменты. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
«Мы можем полагаться на вашу поддержку, на ваше оружие, тренировки, дипломатию, на политическую и экономическую силу Франции, системы ПВО. Ваша бронетехника, артиллерия, ракеты, опыт и советы уже помогают нам спасать жизни людей, спасать жизни и сдерживать Россию», – сказал глава киевского режима.

Перед этим Зеленский высказался против прекращения огня на Украине. По его словам, киевский режим не должен потерпеть поражение в противостоянии Москве. Вместе с тем недавно стало известно, что США собираются предоставить Украине очередную помощь на сумму в 225 миллионов долларов.



Ранее эксперт Драго Боснич заявил, что Россия своими ракетами П-700 «Гранит» способна «положить конец» военно-морскому господству западных стран, чьи поставки вооружений украинским радикалам могут обернуться катастрофой для самого Запада.

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#новости
Путин: Россия непременно добьётся победы на Украине
07 июня 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Россия вне всякого сомнения добьётся победы на Украине и выполнит все цели специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он сказал, что российские Вооружённые силы добивались и продолжают добиваться успехов в противостоянии, несмотря на то, что западные партнёры без устали накачивают Украину деньгами и оружием, а противостоят России фактически не только ВСУ, но и НАТО.

Путин также отметил, что исполнительные органы власти на Украине утратили легитимность и очень похоже, что власть там узурпирована. Однако Россия готова искать тех, с кем можно вести переговоры. Несомненно, что возможные мирные переговоры России и Украины должны основываться на текущих реалиях, подчеркнул российский президент.

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#переговоры
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Путин: РФ должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации
07 июня 2024, 17:49

Фото: сайт Кремля

РФ должна установить более 100 000 роботов и в короткий срок войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что при этом важно повышать эффективность действующего оборудования, а также технологических процессов. Глава государства подчеркнул, что главным инструментом является распространение бережного производства.

Президент рассказал, что такая работа идет в рамках профильного национального проекта, в котором приняли участие больше 6 000 предприятий и свыше 120 000 специалистов.

В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.

Ранее Путин назвал Россию одним из ключевых участников мировой торговли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#путин
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В Британии заявили о недальновидной политике Запада в отношении России
Профессор Самуэли: Запад не учится на ошибках истории отношений с Россией
07 июня 2024, 17:33

Фото: iStock/melis82

Запад продолжает повторять ошибки в отношениях с Россией, придерживаясь недальновидной политики, что подтверждает конфликт на Украине. Об этом заявил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в беседе с британским политиком Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале.
«Нынешнее поколение политиков ведет себя безрассудно, надеясь заставить Россию уступить. Это абсурдный план, который президент Франции Эммануэль Макрон безуспешно пытается воплотить, вводя в заблуждение российское руководство», — пояснил эксперт.
Самуэли также отметил, что действия НАТО провоцируют «разжигание войны». По его словам, члены альянса ошибочно полагают, что смогут легко победить в случае гипотетического конфликта. Он подчеркнул, что это далеко от истины и не следует недооценивать возможности России.

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#макрон
#ядерное оружие
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Бывший вице-губернатор Кубани Власов отправлен под арест
07 июня 2024, 17:26

Фото: istockphoto/Oksana Kalinina

Басманный районный суд города Москвы принял решение о заключении под стражу бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Власов будет находиться под стражей до 5 августа. Чиновник был задержан 24 мая. Он стал фигурантом уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Задержание произошло в момент совершения коррупционных действий.

Как считают следователи, Власов, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края, получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе. Сумма взятки составила 1,3 миллиона рублей. Чиновник был назначен на должность вице-губернатора в декабре 2022 года.

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Меркурис: Россия может подавить в Черном море ВВС США
Меркурис: Россия может подавить пролетающие в Черном море ВВС США системами РЭБ
07 июня 2024, 17:22

Фото: istockphoto/donfiore

Россия могла бы в Черном море использовать средства радиоэлектронной борьбы и подавить БПЛА США. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Россия может «оглушить» американские дроны над Черным морем. И не только их, но еще и АВАКСы, а также другие самолеты», — сказал он.

Эксперт отметил, что не удивится, если РФ это уже делает. Американские БПЛА стали летать по очень странной траектории, добавил Меркурис.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитет Владимир Рогов сообщил, что беспилотники-разведчики НАТО готовят основу для будущих ударов по территории РФ. Он заявил, что они накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении. По его словам, именно благодаря этим разведывательным дронам Вооружённые силы Украины наносят удары по конкретным целям на территории РФ. Рогов подчеркнул, что эти дроны базируются в Италии. Формально, они кружат в нейтральных водах, но подлетают максимально близко к прибрежным российским регионам.

Россия может передать странам-врагам США и НАТО сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 «Гранит» после того, как президент РФ Владимир Путин предупредил Запад о последствиях поставок дальнобойных вооружений Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дроны
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«Могут положить конец»: какое оружие может дать Россия странам-врагам США
Аналитик Боснич: РФ может передать противникам США ракеты П-700 «Гранит»
07 июня 2024, 17:02

Фото: istockphoto/macky_ch

Россия может передать странам-врагам США и НАТО сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 «Гранит» после того, как президент РФ Владимир Путин предупредил Запад о последствиях поставок дальнобойных вооружений Украине. Об этом в своей статье для InfoBRICS написал военный эксперт Драго Боснич.
«Даже старые советские ракеты, такие как массивная П-700 «Гранит», могут фактически положить конец военно-морскому господству Запада в любом регионе мира», – пишет эксперт.

Боснич указывает, что РФ вполне может дать свои мощные противокорабельные ракеты странам, которые противостоят блоку НАТО и Штатам.

По мнению колумниста, западным странам надо серьезно относиться к словам Путина, потому что последствия для них могут стать катастрофой.

Москва не раз подчеркивала, что поставки оружия украинским неонацистам только затягивают боевые действия. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, такие грузы являются законной целью для ВС РФ.

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#война
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Путин: В Госсовете России создадут комиссию по развитию Арктики и Севморпути
07 июня 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

При Государственном совете России будет создана специальная комиссия, в ведении которой будут вопросы развития Арктики и Северного морского пути. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), российский лидер отметил, что Северный морской путь и сейчас уже активно развивается. В целом прогнозируется, что к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам через территорию России вырастет в полтора раза по сравнению с 2021 годом, подчеркнул президент.

Создание комиссии при Госсовете позволит комплексно решать вопросы развития арктического региона и северных территорий страны, полнее реализовывать их экономический потенциал, полноценно использовать работающие там предприятия и создавать новые, заключил Владимир Путин.

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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия — часть Востока
07 июня 2024, 15:36

Фото: iStock/macky_ch

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о том, что Россия является частью восточного мира.
«Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия — часть Востока», — приводит RT слова Кнайсль.

По её мнению, противостояние Востока и Запада имеет под собой генетическую основу.

А доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков обвинил Запад в попытках давить на Россию угрозами эскалации конфликта.

«На Западе очень много вбросов относительно разного рода модальностей развития конфликта на Украине. Делаются попытки создать определённый фон, на который требуется реакция России, для того чтобы спровоцировать Россию на те или иные действия. Такие информационные вбросы будут еще больше усиливаться в преддверии швейцарского мероприятия», — добавил в беседе с «Известиями» Коньков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона относительно фактического прямого участия в конфликте на Украине – провокационные.

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#россия
#запад
#политика
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«Нет»: Зеленский выступил против прекращения огня на Украине
Зеленский выступил против прекращения огня в своей речи во Франции
07 июня 2024, 15:29

Глава киевского режима Владимир Зеленский против прекращения огня в зоне боевых действий. Свою позицию он озвучил, выступая перед Национальным собранием Франции. Запись прямого эфира доступна на YouTube-канале France 24.
Украинский политик выступил против идеи остановить вооруженное противостояние вдоль текущей фронтовой линии. Он также добавил, что Украина не должна проиграть.

«Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет. <...> Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст только паузу перед новой войной», – сказал Зеленский.

Перед этим глава минобороны Германии Борис Писториус призывал Украину и Россию самим назначить дату для переговоров. Он добавил, что ФРГ не является стороной конфликта на Украине. При этом Писториус говорил, что Германии нужно подготовиться к возможной войне с РФ к 2029 году. Немецкое издание Bild опубликовало план и рекомендации населению на случай войны с Россией.

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#мир
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