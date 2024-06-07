Зеленский на французском обратился к полупустому парламенту и сорвал овации

Россия может передать странам-врагам США и НАТО сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 «Гранит» после того, как президент РФ Владимир Путин предупредил Запад о последствиях поставок дальнобойных вооружений Украине. Об этом в своей статье для InfoBRICS написал военный эксперт Драго Боснич.