Бывший украинский лидер Владимир Зеленский произнес речь в полупустом парламенте Франции на французском языке и заработал аплодисменты. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
«Мы можем полагаться на вашу поддержку, на ваше оружие, тренировки, дипломатию, на политическую и экономическую силу Франции, системы ПВО. Ваша бронетехника, артиллерия, ракеты, опыт и советы уже помогают нам спасать жизни людей, спасать жизни и сдерживать Россию», – сказал глава киевского режима.
Перед этим Зеленский высказался против прекращения огня на Украине. По его словам, киевский режим не должен потерпеть поражение в противостоянии Москве. Вместе с тем недавно стало известно, что США собираются предоставить Украине очередную помощь на сумму в 225 миллионов долларов.
Ранее эксперт Драго Боснич заявил, что Россия своими ракетами П-700 «Гранит» способна «положить конец» военно-морскому господству западных стран, чьи поставки вооружений украинским радикалам могут обернуться катастрофой для самого Запада.
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Никита Кротов