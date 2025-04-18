Путин внёс изменения в указ времён Медведева о военной форме

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Президент России Владимир Путин внёс изменения в правила ношения военной формы для армии и спецслужб. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что изменения затронули летнюю и зимнюю экипировку ВС РФ, ФСБ, ФСО, СВР и Росгвардии.
В документе представлены требования к форме офицеров, прапорщиков, курсантов, включая представителей высшего командования ФСБ и Главного управления спецпрограмм президента. В частности, речь идёт о введении новых элементов шитья и нашивок.
Для старших и младших офицеров прописаны новые правила ношения погон, что будет зависеть от ведомства и типа службы. Для военнослужащих ФСО на фуражки и погоны добавили канты василькового цвета.
Также были внесены изменения в форму офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, которые проходят службу на кораблях. В том числе уточняются правила ношения формы для женщин-военнослужащих.
Кроме того, из новой версии документа были убраны некоторых положения, которые действовали ещё со времён пребывания у власти Дмитрия Медведева.
Изменения вступили в силу со дня публикации. Они будут финансироваться за счёт нынешних бюджетных средств силовых структур.
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В документе представлены требования к форме офицеров, прапорщиков, курсантов, включая представителей высшего командования ФСБ и Главного управления спецпрограмм президента. В частности, речь идёт о введении новых элементов шитья и нашивок.
Для старших и младших офицеров прописаны новые правила ношения погон, что будет зависеть от ведомства и типа службы. Для военнослужащих ФСО на фуражки и погоны добавили канты василькового цвета.
Также были внесены изменения в форму офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, которые проходят службу на кораблях. В том числе уточняются правила ношения формы для женщин-военнослужащих.
Кроме того, из новой версии документа были убраны некоторых положения, которые действовали ещё со времён пребывания у власти Дмитрия Медведева.
Изменения вступили в силу со дня публикации. Они будут финансироваться за счёт нынешних бюджетных средств силовых структур.
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Анастасия Чинкова