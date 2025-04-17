Путин встретился с семьей освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова

Владимир Путин встретился с семьёй Александра Труфанова (Фото: кадр видео с kremlin.ru)
В среду вечером президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и РФ Александром Труфановым, освобожденным из плена в секторе Газа, а также с его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Хочу поздравить вас с тем, что мы имеем возможность, вы имеете возможность общаться между собой, вы дома. (...) Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе», — сказал российский лидер.Во время встречи Елена Труфанова рассказала, что прабабушка Александра служила военным врачом во времена ВОВ, была ранена и бежала из нацистского плена, став частью партизанского отряда в Белоруссии. Саша — четвертое поколением семьи, которое попадает в плен.
«Ваша семья имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне и ее завершению», — указал президент РФ.
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Путин отметил, что семья Труфановых имеет очень серьезную историю, пожелав будущим поколениям избежать несчастья. Глава государства также поинтересовался деталями 498-дневного заточения мужчины, выразив сожаление из-за гибели его отца во время нападения ХАМАС в октябре 2023 года.
Во встрече также принимает участие руководство Федерации еврейских общин России (ФЕОР) — главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода.
Труфанова освободили из плена в секторе Газа 15 февраля в рамках перемирия, достигнутого благодаря политике России на Ближнем Востоке. Его мать, бабушка и невеста были отпущены ранее — в конце 2023 года (во время первого перемирия в секторе Газа).
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Мария Моисеева