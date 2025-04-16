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«Ну, чушь, конечно»: Путин призвал привести дорожные нормативы в порядок

Путин призвал привести дорожные нормативы РФ в порядок согласно здравому смыслу
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра дорожных нормативов в соответствии с логикой и практической целесообразностью.
Глава государства подчеркнул, что исполнительная власть должна ориентироваться на запросы граждан, а не на бюрократические предписания. Он призвал отменить или скорректировать нормы, которые противоречат здравому смыслу, отметив, что ряд текущих правил требует срочного пересмотра.

«В целом, конечно, вопросы все важные — привести к исполнению некоторые решения в соответствии с законом или вообще отменить, согласен. Улично-дорожная сеть — ну, чушь, конечно, я, честно говоря, даже не обращал внимание на то, что отбойники надо ставить посреди улиц и так далее. И щиты какие-то шумопоглощающие. Надо привести это все в соответствии со здравым смыслом, конечно», — отметил президент РФ на расширенном заседании Президиума Госсовета России.
Воробьёв предложил ввести в новых посёлках долевую собственность на дороги и инфраструктуру
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Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Во время расширенного заседания президиума Госсовета он заявил, что активная работа в этом направлении уже идет. В ходе мероприятия говорили о развитии и обустройстве России, создании современной, комфортной и безопасной среды. Еще на повестке стоял вопрос жилищных проблем.

14 апреля «Радио 1» передавало, что Путин в режиме видеоконференцсвязи запустил новый комплекс по производству упаковки для пищевой продукции в подмосковном Чехове.

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#президент
#власть
#рф
#владимир путин
Путин рассказал о создании комфортной среды для жизни в регионах
Путин: сейчас ведется работа по созданию комфортной среды для жизни в регионах
15 апреля 2025, 22:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Во время расширенного заседания президиума Госсовета он заявил, что активная работа в этом направлении уже идет. Сообщение опубликовали на сайте Кремля.
На заседании обсуждали вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Во время мероприятия говорили о развитии и обустройстве России, создании современной, комфортной и безопасной среды. Еще на повестке стоял вопрос жилищных проблем. Также на заседании говорили о создании рабочих мест, доступности транспортных и социальных услуг, наличии хороших и безопасных дорог.

Отмечалось, что для комплексного решения данных задач необходима поддержка опорных населенных пунктов, в которых проживает две трети граждан Российской Федерации. Их призвали укрепить экономический и инфраструктурный каркас страны.

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#инфраструктура
#поддержка
#владимир путин
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Акция «Услышать Победу» познакомит с уникальными архивными аудиозаписями
15 апреля 2025, 22:36

Фото: пресс-служба г. о. Химки

В России продолжается уникальная акция «Услышать Победу», приуроченная с предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Позвонив по номеру 8 800 200 09 05, можно услышать архивные аудиозаписи о провозглашении Победы в 1945 году.
«Это, например, выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова на подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии, речь Юрия Левитана о капитуляции, а также интервью с регулировщицей Лидией Овчаренко на площади у Бранденбургских ворот», – отмечают организаторы.
Всероссийская акция продлится до 15 мая. Проект реализуется во всех регионах страны.

Подробнее об этой и других мероприятиях к юбилею Великой Победы можно узнать на сайте.


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#звонок
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Принцу Гарри подарили русский пасхальный кулич во время поездки на Украину
15 апреля 2025, 22:01

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Пасхальный кулич, который вручили принцу Гарри, герцогу Сассекскому, на Украине, оказался русским. На это указал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что после тайного визита принца Гарри на Украину в Сети распространились снимки, на которых ему вручают кулич. Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что выпечка украшена сверху белой глазурью, как обычно делают в России. На Украине же как правило пекут сдобу, которую украшают только косичкой и крестом.

Необъявленная поездка принца Гарри на Украину была совершена 10 апреля. Член британской королевской семьи посетил один из госпиталей Львова, где проходят лечение раненые бойцы ВСУ.

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«Моральный закон во мне»: россиянин нашел под мостом послание от философа Канта
Житель Калининграда нашел под мостом табличку с посланием от философа Канта
15 апреля 2025, 21:39

Фото: iStock/ agitons

Житель Калининграда обнаружил под мостом столетнее послание от философа Иммануила Канта. Об этом «Клопс» заявил коллекционер Сергей Попов, который получил в подарок артефакт.
Со слов коллекционера, россиянин, который отдал ему ценную находку, трудился на раскопках. На табличке можно прочесть наиболее известный императив немецкого философа.

«Две вещи наполняют душу все новым и возрастающим восхищением и благоговением — звездное небо надо мной и моральный закон во мне», — гласит изречение Канта.

Попов выдвинул предположение, что этот исторический предмет может представлять собой копию памятной плиты, установленной под стенами Королевского замка в честь 100-летия со дня кончины философа. Коллекционер отметил, что табличку могли изготовить до начала Первой мировой войны.

Попов уточнил, что очистил находку от окислов и собирается оставить ее в личной коллекции.

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#россияне
#мост
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Судебные приставы разыскивают бывшего мужа Пелагеи – хоккеист Иван Телегин задолжал крупную сумму
Судебные приставы ищут хоккеиста Ивана Телегина из-за долга почти в 6 млн рублей
15 апреля 2025, 21:36

Иван Телегин (фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Судебные приставы разыскивают бывшего мужа певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что исполнительный лист поступил от Никулинского районного суда. На основании этого документа с Телегина должны взыскать около шести миллионов рублей.

По словам источника канала, очередные финансовые трудности спортсмена связаны с его разводом с певицей Пелагей. Уже несколько лет бывшие супруги делят нажитое имущество.

Напомним, что в декабре 2024 года Телегин в очередной раз запретил дочери покидать Россию. Хоккеист опасается, что бывшая супруга может увезти ребёнка за границу. Своими запретами мужчина нарушил планы Таисии на каникулы, которые она собиралась провести вместе с мамой на море. До этого об ограничениях ребёнок узнал уже непосредственно в аэропорту, когда Пелагею с дочерью не выпустили в Турцию.

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