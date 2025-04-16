«Ну, чушь, конечно»: Путин призвал привести дорожные нормативы в порядок

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра дорожных нормативов в соответствии с логикой и практической целесообразностью.
Глава государства подчеркнул, что исполнительная власть должна ориентироваться на запросы граждан, а не на бюрократические предписания. Он призвал отменить или скорректировать нормы, которые противоречат здравому смыслу, отметив, что ряд текущих правил требует срочного пересмотра.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Во время расширенного заседания президиума Госсовета он заявил, что активная работа в этом направлении уже идет. В ходе мероприятия говорили о развитии и обустройстве России, создании современной, комфортной и безопасной среды. Еще на повестке стоял вопрос жилищных проблем.
14 апреля «Радио 1» передавало, что Путин в режиме видеоконференцсвязи запустил новый комплекс по производству упаковки для пищевой продукции в подмосковном Чехове.
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«В целом, конечно, вопросы все важные — привести к исполнению некоторые решения в соответствии с законом или вообще отменить, согласен. Улично-дорожная сеть — ну, чушь, конечно, я, честно говоря, даже не обращал внимание на то, что отбойники надо ставить посреди улиц и так далее. И щиты какие-то шумопоглощающие. Надо привести это все в соответствии со здравым смыслом, конечно», — отметил президент РФ на расширенном заседании Президиума Госсовета России.
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Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассказал о формировании комфортной среды для жизни в регионах. Во время расширенного заседания президиума Госсовета он заявил, что активная работа в этом направлении уже идет. В ходе мероприятия говорили о развитии и обустройстве России, создании современной, комфортной и безопасной среды. Еще на повестке стоял вопрос жилищных проблем.
14 апреля «Радио 1» передавало, что Путин в режиме видеоконференцсвязи запустил новый комплекс по производству упаковки для пищевой продукции в подмосковном Чехове.
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Мария Моисеева