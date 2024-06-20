Путин: военные готовятся ко всем вариантам развития ситуации на Украине

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что военные ВС РФ готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации на украинском направлении. Об этом информирует РИА Новости.
«Наши военные ко всем возможным развитиям ситуации готовятся», — сказал глава государства.
Ранее президент России заявил, что у РФ нет цели подходить к Харькову. Помимо этого, он отметил, что условия для урегулирования конфликта на Украине будут изменяться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Президент подчеркнул, что мирные предложения не будут оставаться актуальными бесконечно.
14 июня, глава государства выступил с мирным предложением по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что киевские власти должны для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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