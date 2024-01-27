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Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище в Петербурге

Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище
27 января 2024, 13:52
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
27 января 2024 года отмечается 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь этого дня глава государства прибыл на мемориальное кладбище и почтил память жителей и защитников города.

Также Путин возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, погибший в малом возрасте во время блокады Ленинграда.


В ходе церемонии военный оркестр исполнил композицию «Адажио» авторства Валерия Халилова и песню «Ладога».

Напомним, что именно на Пискарёвском кладбище было захоронено большое количество людей, погибших блокадной зимой 1941-1942 годов. В братских могилах покоятся 420 тысяч ленинградцев и 70 тысяч военных, защищавших город от немецких захватчиков.

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#память
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Захарова прокомментировала отказ властей Индонезии впустить Галкина*
Захарова заявила, что многие страны не готовы связываться с такими, как Галкин*
27 января 2024, 15:03

Фото: МИД РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что многие страны не хотят связываться с такими людьми, как Максим Галкин*. Об этом она заявила в беседе с изданием «Подъём».
Захарова подчеркнула, что российские дипломаты быстро доносят до сведения властей страны своего пребывания о позиции России и россиян по теме спецоперации и иным связанным с ней вопросам.

Глава МИД РФ прокомментировала отказ властей Индонезии впустить Галкина и штраф в Таиланде для группы «Би-2». По её словам, ни одной стране не нужны проблемы с людьми, которые открыто спонсируют терроризм.

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*признан Минюстом России иностранным агентом
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В Германии заявили, что принимают ответственность за блокаду Ленинграда
МИД ФРГ: Германия принимает ответственность за блокаду Ленинграда
27 января 2024, 14:07

Фото: iStock/bluejayphoto

Германия принимает всю ответственность за преступления, совершённые немецкими войсками во время блокады Ленинграда. Об этом на своём сайте заявил МИД ФРГ.
В ведомстве подчеркнули, что выступают за сохранение памяти о тех военных преступлениях, которые были совершены в годы Второй мировой войны. В связи с этим, немецкие власти полностью признают свою историческую ответственность за действия немецкой армии в блокадном Ленинграде.

Отмечается, что в качестве примирения и памяти федеральное правительство с 2019 года финансово помогает с модернизацией «Госпиталя для ветеранов войн» в Петербурге. Многие участники тех событий проходят лечение в этой клинике.

Также власти Германии организуют встречи представителей молодого поколения с людьми, пережившими блокаду Ленинграда. В МИД ФРГ призвали сохранять память о таких событиях и передавать их следующим поколениям.

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#германия
#россия
#санкт-петербург
#блокада ленинграда
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Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета СГ в Петербурге
27 января 2024, 12:57

Фото: сайт Кремля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета союзного государства. Оно пройдёт 29 января в Санкт-Петербурге.
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Кремля, главы государств подведут итоги и обсудят результаты выполнения базового документа, который носит название «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Кроме того, российский и белорусский лидеры планируют согласовать и утвердить аналогичный документ на следующий трёхлетний период — до 2026 года.

Также президенты союзных государств намерены обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и меры по наращиванию взаимной интеграции и принять несколько важных решений в этой сфере.

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#белоруссия
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#совещание
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На Украине признали подлинность списка военнопленных на борту сбитого Ил-76
Украинский штаб признал подлинность списка пленных на борту упавшего Ил-76
27 января 2024, 12:57

Фото: iStock/Olena_Z

Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными подтвердил запланированную на 24 января передачу 65 солдат ВСУ, которые погибли при крушении самолёта Ил-76. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В Штабе признали, что находящихся в списке пассажиров Ил-76 действительно собирались принять на Украине.

Напомним, что украинские власти сообщали, что российские СМИ якобы предоставляют недостоверную информацию. Они утверждают, что пленных бойцов ВСУ уже обменяли ранее. Однако на запрос предоставить доказательства ответа получено не было.

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*организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации
#украина
#плен
#военные
#всу
#самолет
#крушение
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В Германии заявили о неготовности к противостоянию с Россией
Министр обороны ФРГ Писториус заявил о неготовности страны к противостоянию с РФ
27 января 2024, 11:44

Фото: iStock/photosvit

Германия не готова вступить в противостояние с Россией. Об этом сообщает The Telegraph, приводя слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
По его словам, Германия в настоящее время не готова защищать себя от тех проблем безопасности, с которыми в будущем столкнётся Европа.

Глава минобороны ФРГ добавил, что сейчас уже нельзя испытывать уверенность в том, что в регионе будет царить мир. В связи с этим, на фоне меняющихся вызовов безопасности, с которыми столкнулись Германии и страны НАТО, бундесвер вынужден был сменить роль.

Писториус призвал быть готовыми к отражению угрозы, исходящей от России и других стран, вовлечённых в конфликт.

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#германия
#россия
#конфликт
#страны
#план
#минобороны
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Глава МИД Венгрии объяснил разницу в подходах к конфликтам на Украине и в Газе
27 января 2024, 11:07

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Военные действия на Украине и в секторе Газа необходимо завершить, причём сделать это нужно как можно скорее. При этом для разрешения этих конфликтов необходимо применять совершенно противоположные подходы.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Впрочем, как он подчеркнул в разговоре с корреспондентом издания Jerusalem Post, в любом случае приоритетом должно оставаться спасение жизней мирных граждан. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что на Украине необходимо добиться прекращения огня, затем провести мирные переговоры, результатом которого должно стать заключение мирного соглашения. В секторе Газа, напротив, следует сначала добиться полной победы над боевиками ХАМАС, а затем уже садиться за стол переговоров.

Сийярто также добавил, что если любой из этих военных конфликтов выйдет за пределы одной страны, то он неминуемо вовлечёт другие государства. По словам руководителя венгерского внешнеполитического ведомства, такая ситуация может легко спровоцировать начало третьей мировой войны.

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#спасение
#соглашения
#мид
#министр
#переговоры
#украина
#венгрия
#сектор газа
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Раскрыты несостыковки украинской версии крушения Ил-76
Журналист Малькевич назвал несостыковки украинской версии крушения Ил-76
27 января 2024, 10:57

Фото: РИА Новости/СК РФ

У версии крушения самолёта Ил-76, представленной украинской стороной, есть ряд несостыковок. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал сопредседатель Координационного совета ОП России по интеграции новых регионов, журналист Александр Малькевич.
Напомним, что 24 января в Белгородской области произошло крушение российского самолёта Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Все бойцы и члены экипажа погибли. В Госдуме назвали это происшествие спланированным заранее терактом.

Эксперт сообщил, что украинские власти заявили своим гражданам, что российские СМИ якобы предоставили недостоверную информацию о находящихся на борту. Они утверждают, что в самолёте летели не украинские военные, поскольку обмен пленными уже якобы произошёл ранее.

По версии украинских изданий, самолёт перевозил ракеты для ЗРК. Однако Малькевич сразу опроверг эту версию, поскольку при крушении произошёл бы куда более сильный взрыв из-за детонации всех этих ракет.

В беседе с «Царьградом» журналист назвал свою версию. Он подчеркнул, что среди находящихся на борту было много людей с русскими фамилиями. Это могли быть граждане, насильно мобилизованные и намеренно сдавшиеся в российский плен. Если бы эти бойцы вернулись, они стали бы агитаторами, которые усилили бы разложение и так ослабших ВСУ.

По словам Малькевича, украинские власти специально ликвидировали этих солдат, поскольку понимали, что их возвращение сулит ряд проблем. Зеленский заранее просчитал, что русские люди, которые по приезду будут рассказывать украинским бойцам о преимуществах российского плена, могут быть опасны для властей.

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*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
#украина
#россия
#крушение
#самолет
#всу
#владимир зеленский
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Юрист Романенко раскрыл негативные для США последствия конфискации активов РФ
Юрист Романенко: конфискация активов РФ ускорит опасные для США процессы
27 января 2024, 10:31

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Конфискация российских активов в США принесёт больше негативных последствий Вашингтону, нежели России. Об этом заявил юрист-международник Дмитрий Романенко в эфире радиостанции Sputnik.
Он отметил, что многие государства начнут выводить свои активы из США, и этот процесс может стать необратимым. Ожидается, что такие действия начнутся уже на следующий день после принятия властями США решения о конфискации активов РФ.

Романенко подчеркнул, что третьи страны начнут активнее отказываться от использования доллара в международной торговле. Специалист убеждён, что государства также начнут быстрее избавляться от государственных облигаций США.

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#сша
#белый дом
#страны
#экономика
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На Украине зреет бунт против Зеленского
Политолог Бортник: против Зеленского зреет бунт в Верховной Раде
27 января 2024, 10:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

В Верховной Раде назревает бунт против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своём блоге на YouTube рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По его словам, всё больше депутатов начинают переходить на сторону главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Зреющий бунт грозит Зеленскому частичной потерей полномочий власти.

Власть президента в первую очередь основывалась на доминировании его правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде. Однако из-за нарастающих конфликтов ожидаемо перераспределение власти.

Бортник подчеркнул, что в этом случае Зеленскому придётся согласовывать все свои решения, в том числе и назначение министров, с депутатами парламента. Таким образом, президент превратится в «хромую утку».

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#парламент
#украина
#конфликт
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