Лавров раскрыл смысл предложения Путина о перемирии к 80-летию Победы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин, объявив перемирие к 80-летию Победы, предложил Киеву прямые переговоры без всяких условий. Об этом на пресс-конференции заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, - это начало прямых переговоров, без предварительных условий. Перемирие (на 30 дней, которого требует Украина — прим. ред.) в данной ситуации рассматривается как предварительное условие», — прокомментировал главный дипломат страны.
Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без всяких условий на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По решению Путина, перемирие продлится с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая.
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Никита Кротов