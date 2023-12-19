Путин вручил госнаграды Героям России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин наградил Героев России по завершении расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.
Глава государства отметил, что в ходе спецоперации военные, удостоенные здания Героя Российской Федерации, отважно сражались на передовой, действовали профессионально и мужественно, слаженно выполняли боевые задачи вместе с боевыми товарищами.
Также Путин выразил благодарность награждённым и их однополчанам за храбрость и силу духа. Президент подчеркнул, что Россия верит в них и гордится подвигами, которые они совершают на поле боя.
В заключение российский лидер подчеркнул, что с таким настроем, который наблюдается у бойцов и командиров, достичь поставленных целей спецоперации обязательно удастся, а значит будет защищён народ, суверенитет и безопасность России.
Читайте также:
Путин отметил высокий патриотизм россиян
Путин оценил обстановку в зоне СВО
«Даже маленькие дроны наносят ущерб»: Путин рассказал о выявленных во время СВО проблемах
Также Путин выразил благодарность награждённым и их однополчанам за храбрость и силу духа. Президент подчеркнул, что Россия верит в них и гордится подвигами, которые они совершают на поле боя.
Читайте также:
Путин отметил высокий патриотизм россиян
Путин оценил обстановку в зоне СВО
«Даже маленькие дроны наносят ущерб»: Путин рассказал о выявленных во время СВО проблемах
Анастасия Чинкова