«Даже маленькие дроны наносят ущерб»: Путин рассказал о выявленных во время СВО проблемах

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Специальная военная операция выявила несколько минусов в российских оборонительных силах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны России.
«Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки — не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне», — сказал Путин.Российский лидер также заявил, что нужно нарастить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотных летательных аппаратов разных типов. Путин обратил внимание, что изменения уже проходят, причем достаточно быстро.
Также Путин заявил, что НАТО перебросила к границам РФ значительные силы США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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