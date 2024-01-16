Путин вручил премию в номинации «Судьба человека – гордость Отечества»

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнаре Сафиной.
Отмечается, что она была награждена в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества». Торжественная церемония вручения премии состоялась на Live Арене.
Всероссийская муниципальная премия «Служение» присваивается представителям муниципального сообщества, которые внесли выдающийся вклад в развитие региона и повышение качества жизни жителей.
Целью премии является объединение представителей муниципального сообщества, а также повышение престижа муниципальной службы.
Отмечается, что в общей сложности было получено и обработано свыше 18 тысяч заявок из 89 регионов России.
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Всероссийская муниципальная премия «Служение» присваивается представителям муниципального сообщества, которые внесли выдающийся вклад в развитие региона и повышение качества жизни жителей.
Отмечается, что в общей сложности было получено и обработано свыше 18 тысяч заявок из 89 регионов России.
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Анастасия Чинкова