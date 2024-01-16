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Более миллиона подписей в поддержку Путина собрали на площадках Единой России

Турчак: более 1 млн подписей в поддержку Путина собрали на площадках ЕР
16 января 2024, 18:50
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Свыше одного миллиона подписей было собрано на площадках «Единой России» в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящие президентские выборы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Он напомнил, что 16 января по всей России проходит единый день сбора подписей за выдвижение Путина в президенты. Подписи принимаются на базе штабов общественной поддержки, общественных приёмных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах «Молодой Гвардии Единой России».

Турчак сообщил, что в общей сложности на этих пунктах работают порядка 20 тысяч волонтёров. Они также совершают выезды на труднодоступные территории, где не было возможности организовать пункты сбора.


По словам представителя партии, наблюдается большое количество россиян, которые желают оставить свою подпись в поддержку Путина.

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#президент
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На украинском парламентском телеканале показали карту России с Крымом
Телеканал «Рада» в прямом эфире вывел карту России с Крымом
16 января 2024, 19:19

Фото: iStock/macky_ch

Украинский парламентский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту России, включающую Крымский полуостров.
Отмечается, что карта была по ошибке дана журналистами во время репортажа о якобы случившемся из-за плохих погодных условий коммуникационном коллапсе в России.

Другие украинские СМИ сразу же заметили «ошибку» в карте, после чего телеканал ограничил возможность перемотки эфира назад.

Напомним, что украинские военные довольно часто предпринимают попытки совершения террористических атак на Крымский полуостров. Нередки прилёты дронов, а также беспилотных катеров. Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о своём намерении уничтожить Крымский мост, соединяющий полуостров в Россией.

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#политика
#украина
#россия
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Путин вручил премию в номинации «Судьба человека – гордость Отечества»
Путин вручил премию в номинации «Судьба человека – гордость Отечества» Сафиной
16 января 2024, 19:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин вручил премию «Служение» главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкортостане Ильнаре Сафиной.
Отмечается, что она была награждена в специальной номинации «Судьба человека – гордость Отечества». Торжественная церемония вручения премии состоялась на Live Арене.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» присваивается представителям муниципального сообщества, которые внесли выдающийся вклад в развитие региона и повышение качества жизни жителей.

Целью премии является объединение представителей муниципального сообщества, а также повышение престижа муниципальной службы.

Отмечается, что в общей сложности было получено и обработано свыше 18 тысяч заявок из 89 регионов России.

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Путин заявил, что государственность Украины скоро окажется под вопросом
Путин: из-за провалов ВСУ государственность Украины окажется под вопросом
16 января 2024, 18:36

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Государственность Украины в скором времени может оказаться под вопросом из-за постоянных неудач ВСУ на фронте. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
По словам главы государства, провалившееся контрнаступление ВСУ негативно сказалось на всей Украине. Если такая тенденция продолжится, то государственность Украины окажется под вопросом.

Кроме того, Путин выступил с критикой в адрес киевских властей, которые до сих пор отказываются от проведения переговоров. Если бы они вовремя приняли правильное решение, «давно бы всё закончилось», подчеркнул президент.

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#спецоперация
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Политолог Маркелов: «Основной сценарий выборов США — конфликт Байдена и Трампа»
16 января 2024, 18:27

Фото: istockphoto.com/Jon Rehg

Политолог Сергей Маркелов заявил о том, что сейчас проблемы действующего президента США Джо Байдена перед выборами всем очевидны.
А в связи с тем, что праймериз показали лидерство экс-президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке, то, не исключает Маркелов, между прошлым и нынешним лидерами Штатов может возникнуть конфликт.

«Сегодня было бы правильнее сказать, что основным сценарием выборов США является конфликт Байдена и Трампа. При этом у Байдена есть несколько слабых сторон, а у Трампа одна — проблемы с законом. Но Трамп — всего лишь претендент на пост президента, а Байден — действующий президент. С этой точки зрения действующий президент всегда в более выигрышном положении, ведь Байдену требуется просто сохранить пост, а Трампу надо сместить соперника с места», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

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#трамп
#выборы
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В Молдавии столкнулись с ростом числа россиян, желающих получить гражданство
В Молдавии сообщили о резком росте числа россиян, желающих получить гражданство
16 января 2024, 18:06

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Число россиян, желающих получить гражданство Молдавии, стремительно растёт. Об этом сообщает Reuters.
В связи с увеличением роста запросов молдавское государственное агентство по вопросам гражданства попросило правительство увеличить срок рассмотрения заявлений на получение гражданства страны с 20 дней до шести месяцев.

В агентстве также добавили, что среди всех заявителей на гражданство 70% занимают россияне, а ещё 20% – украинцы.

Такой резкий рост желающих получить гражданство Молдавии объясняется нестабильной геополитической ситуацией в стране.

Напомним, что ранее молдавские власти приняли стратегию безопасности страны, согласно которой Россию признали главной угрозой.

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#страны
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Путин: Местное самоуправление определяет образ страны
16 января 2024, 18:04

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение» рассказал о важности местного самоуправления.
«Именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны, так, как люди видят свое настоящее и будущее»,-заявил Владимир Путин.
Также Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новое почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Документ уже опубликовали на сайте правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», — сообщается в тексте обнародованного документа.
Отмечается, что документ вступает в законную силу с 16 января 2024 года.

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#владимир путин
#новости
#общество
#страны
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«Удастся ли сбежать»: Зеленскому сообщили пугающие новости о ситуации в стране
Джонсон: украинские военные могут поднять восстание против Зеленского
16 января 2024, 17:45

Фото: РИА Новости / Стрингер

Украинские военнослужащие могут поднять восстание против президента Владимира Зеленского. Такое мнение озвучил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Единственный вопрос заключается в том, убьют ли военные Зеленского в результате переворота или ему удастся сбежать и найти убежище в Швейцарии или Италии», — задумался он.
Как утверждает эксперт, украинский лидер начинает терять политическую поддержку внутри своего государства. При этом, США все равно что будет с главой бывшей советской республике в будущем.

Джонсон подытожил, что Украина является поверженным кораблем, который не подлежит восстановлению.

Ранее Владимир Зеленский признался в отчаянии из-за поведения Запада и украинцев. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#украина
#мнение
#интервью
#владимир зеленский
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Орбан предложил новый способ финансирования Украины
Орбан: Венгрия предложила финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС
16 января 2024, 17:16

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия предлагает оказывать финансовую помощь Украине без вреда для бюджета Евросоюза и без общего кредита, свою долю страна готова выплатить из нацбюджета. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Если мы хотим помочь Украине, в чем, по-моему, есть необходимость, это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС», - сказал Орбан на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо.

Он отметил, что единовременное выделение Украине 50 миллиардов долларов могут серьёзно навредить европейской экономике. Таким образом, Орбан предложил создать денежный фонд для помощи Украине вне бюджета Евросоюза. Также от подчеркнул, что есть страны, которые хотят взять общий кредит, при этом Венгрия выступает против этого.

Однако венгерский премьер отметил, что страна готова обеспечить для Киева сумму из бюджета в случае, если для каждой страны ЕС рассчитают сумму, которую будет необходимо выплатить Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна добилась прогресса в получении финансовой помощи от стран Европейского союза на сумму 50 миллиардов долларов. По его словам, проводится работа для того, чтобы получить эти деньги до 1 февраля.

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#венгрия
#владимир зеленский
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В Евросоюзе назвали последствия выделения Киеву ещё 50 млрд евро
Фицо: выделение ЕС 50 млрд евро Киеву повлечёт сотни тысяч жертв
16 января 2024, 17:15

Фото: iStock/artJazz

Выделение Евросоюзом ещё 50 миллиардов евро на вооружение для Украины повлечёт за собой огромное количество жертв. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Также он добавил, что Евросоюзу, который стремится заполучить согласие всех 27 стран на выделение средств Украине, необходимо искать компромисс с Венгрией и прислушиваться к её требованиям.

Словакия в свою очередь выступает за то, чтобы огромные средства из европейского бюджета были затрачены на борьбу с нелегальной миграцией. Таким образом, Фицо заявил, что страна поддерживает позицию Венгрии, которая выступает против финансирования украинской армии.

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#евросоюз
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#вооружение
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