Более миллиона подписей в поддержку Путина собрали на площадках Единой России

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Свыше одного миллиона подписей было собрано на площадках «Единой России» в поддержку выдвижения Владимира Путина на предстоящие президентские выборы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Он напомнил, что 16 января по всей России проходит единый день сбора подписей за выдвижение Путина в президенты. Подписи принимаются на базе штабов общественной поддержки, общественных приёмных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах «Молодой Гвардии Единой России».
Турчак сообщил, что в общей сложности на этих пунктах работают порядка 20 тысяч волонтёров. Они также совершают выезды на труднодоступные территории, где не было возможности организовать пункты сбора.
По словам представителя партии, наблюдается большое количество россиян, которые желают оставить свою подпись в поддержку Путина.
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Турчак сообщил, что в общей сложности на этих пунктах работают порядка 20 тысяч волонтёров. Они также совершают выезды на труднодоступные территории, где не было возможности организовать пункты сбора.
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Анастасия Чинкова