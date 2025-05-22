Путин вручил Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)
Президент России Владимир Путин вручил главному редактору RT Маргарите Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Награждение прошло в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.
Симоньян выразила благодарность, отметив, что хочет разделить эту награду с миллионами сограждан, которые, хотя и не присутствуют в зале, трудятся с такой же отдачей и патриотизмом, приводит ее слова RT.
Она также поблагодарила Путина за возможность служить Родине, подчеркнув свою гордость за это.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров был награжден орденом указом президента, изданным 21 марта, в день его 75-летия. Глава Министерства иностранных дел России получил эту награду «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, значительный вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, а также за многолетнюю продуктивную государственную деятельность».
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Она также поблагодарила Путина за возможность служить Родине, подчеркнув свою гордость за это.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров был награжден орденом указом президента, изданным 21 марта, в день его 75-летия. Глава Министерства иностранных дел России получил эту награду «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, значительный вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, а также за многолетнюю продуктивную государственную деятельность».
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Анастасия Хохлова