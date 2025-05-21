Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области словами «она мне не чужая»

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ответил на шутку президента России Владимира Путина о присоединении Сумской области. Соответствующий пост он представил в своём Telegram-канале.
Глава приграничного региона подчеркнул, что его дедушка родился в Сумской области, поэтому эта земля для него «совсем не чужая».
Ранее глава Глушковского района области Павел Золотарёв обратился к российскому лидеру с предложением присоединить Сумскую область к территории России. Такую инициативу он выдвинул, отвечая на вопрос о том, на сколько километров необходимо отогнать боевиков ВСУ от границы.
В ответ на это предложение Путин посмеялся над умением Хинштейна получать деньги от федерального центра.
Читайте также:
Путин пошутил о вхождении Сумской области в состав России
Путин посадил Хинштейна в свою машину для разговора тет-а-тет
Путин посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения от ВСУ
Ранее глава Глушковского района области Павел Золотарёв обратился к российскому лидеру с предложением присоединить Сумскую область к территории России. Такую инициативу он выдвинул, отвечая на вопрос о том, на сколько километров необходимо отогнать боевиков ВСУ от границы.
В ответ на это предложение Путин посмеялся над умением Хинштейна получать деньги от федерального центра.
Читайте также:
Путин пошутил о вхождении Сумской области в состав России
Путин посадил Хинштейна в свою машину для разговора тет-а-тет
Путин посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения от ВСУ
Анастасия Чинкова