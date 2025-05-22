В Кремле прокомментировали сообщения в СМИ о разговоре Путина и Трампа

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Публикация о заявлении президента США Дональда Трампа о якобы неготовности президента России Владимира Путина к миру на Украине контрастирует с официальными словами самого хозяина Белого дома. Об этом заявил прессе представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что Трамп заявил Путину. <...> И мы знаем официальные заявления президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.Речь идет о материале The Wall Street Journal, где журналисты, ссылаясь на источники, написали, что республиканец, пересказывая европейским лидерам свой телефонный разговор с Путиным, якобы сказал об отсутствии у того намерений закончить украинский конфликт. Ранее Трамп говорил о том, что президент России искренне хочет мира.
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