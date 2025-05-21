Владимир Зеленский
Владимир Зеленский может лишиться власти, если ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области признают территориям России. Статус и признание этих территорий станет ключевой темой разговора с украинской делегацией.
Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что убитый экс-советник Януковича хотел обнародовать разоблачающие Зеленского сведения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Мы на 80% контролируем их. Украина контролирует около 15% территорий или меньше. Они находятся в таком состоянии неопределенном. Понятно, что боевые действия идут, поэтому это будет камнем преткновения», — заявил эксперт.В случае признания этого Зеленским, на предстоящих выборах ему будет предъявлено все в полном объеме, что политик осознает. По этой причине он всячески против этих переговоров.
Ранее сообщалось, что убитый экс-советник Януковича хотел обнародовать разоблачающие Зеленского сведения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак