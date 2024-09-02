В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Фото: istockphoto/maxim4e4ek
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле ВСУ белгородского поселка Дубовое пострадала женщина. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Во время обстрела со стороны ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок», социальный объект был практически полностью разрушен.
В связи с напряженной оперативной обстановкой школы в Белгороде, расположенные в районе Харьковской горы, на неделю перейдут на дистанционное обучение, а детские сады приостановят свою работу.
Помимо этого, он рассказал, что в поселке Дубовое загорелись 4 автомобиля и два дома, а в поселке Майский — один дом. Сообщается, что сотрудники МЧС устранили очаги пожара.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Читайте также:
В результате атаки ВСУ на белгородское село Шагаровка погиб мирный житель
На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
В связи с напряженной оперативной обстановкой школы в Белгороде, расположенные в районе Харьковской горы, на неделю перейдут на дистанционное обучение, а детские сады приостановят свою работу.
«Уточненная информация о последствиях воздушной атаки на город Белгород и Белгородский район. В Белгородском районе в посёлке Дубовое ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор.
Помимо этого, он рассказал, что в поселке Дубовое загорелись 4 автомобиля и два дома, а в поселке Майский — один дом. Сообщается, что сотрудники МЧС устранили очаги пожара.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Читайте также:
В результате атаки ВСУ на белгородское село Шагаровка погиб мирный житель
На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Дарья Осипова