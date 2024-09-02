Российские военные уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

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Военные ВС России уничтожили 3 пусковые установки HIMARS в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Замаскированные огневые позиции РСЗО американского производства HIMARS были обнаружены в районе населенных пунктов Глыбное и Осоевка. Отмечается, что удары военными ВС РФ были нанесены высокоточным ракетным вооружением.
Помимо этого, были уничтожены три автомобиля сопровождения, а также более 30 украинских националистов. Кроме того, средства объективного контроля подтвердили уничтожение транспортно-заряжающей машины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В результате атаки ВСУ на белгородское село Шагаровка погиб мирный житель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, были уничтожены три автомобиля сопровождения, а также более 30 украинских националистов. Кроме того, средства объективного контроля подтвердили уничтожение транспортно-заряжающей машины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В результате атаки ВСУ на белгородское село Шагаровка погиб мирный житель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова