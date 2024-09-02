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Российские военные уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

Минобороны: ВС РФ уничтожили три пусковые установки HIMARS в Сумской области
02 сентября 2024, 09:36
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Военные ВС России уничтожили 3 пусковые установки HIMARS в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Замаскированные огневые позиции РСЗО американского производства HIMARS были обнаружены в районе населенных пунктов Глыбное и Осоевка. Отмечается, что удары военными ВС РФ были нанесены высокоточным ракетным вооружением.

Помимо этого, были уничтожены три автомобиля сопровождения, а также более 30 украинских националистов. Кроме того, средства объективного контроля подтвердили уничтожение транспортно-заряжающей машины.




Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В результате атаки ВСУ на белгородское село Шагаровка погиб мирный житель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ганчев: К атакам ВСУ на Курскую область причастны все государства НАТО
02 сентября 2024, 09:52

Фото: istockphoto/Diy13

Все государства, входящие в Североатлантический альянс, причастны к действиям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Такое мнение высказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что все действия киевский режим предпринимает либо при попустительстве Запада, либо по прямому указанию западных кураторов. Именно поэтому можно считать, что все государства НАТО имеют прямое отношение к тому, что делают ВСУ в Курской области, а также на территории пока ещё оккупированных украинских городов, указал чиновник.

Ганчев также отметил, что в новостях ежедневно появляются подтверждения того, что все страны-участницы НАТО в настоящее время ведут активные действия против России.

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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Гладков: при обстреле белгородского поселка Дубовое пострадала женщина
02 сентября 2024, 09:23

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле ВСУ белгородского поселка Дубовое пострадала женщина. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом. Во время обстрела со стороны ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок», социальный объект был практически полностью разрушен.

В связи с напряженной оперативной обстановкой школы в Белгороде, расположенные в районе Харьковской горы, на неделю перейдут на дистанционное обучение, а детские сады приостановят свою работу.

«Уточненная информация о последствиях воздушной атаки на город Белгород и Белгородский район. В Белгородском районе в посёлке Дубовое ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор.

Помимо этого, он рассказал, что в поселке Дубовое загорелись 4 автомобиля и два дома, а в поселке Майский — один дом. Сообщается, что сотрудники МЧС устранили очаги пожара.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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В результате атаки ВСУ на белгородское село Шагаровка погиб мирный житель
Гладков: мирный житель погиб при атаке ВСУ на белгородское село Шагаровка
02 сентября 2024, 08:37

Фото: istock /jorgeantonio

В результате атаки Вооруженных сил Украины на белгородское село Шагаровка погиб мирный житель. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Поступила информация о погибшем в результате воздушной атаки ВСУ мирном жителе в Белгородском районе в селе Шагаровка», — отметил губернатор.

Помимо этого, он добавил, что под удар попал автомобиль, а в одном из частных домов пробило крышу, а также посекло фасад и выбило окна. Кроме того, в селе Репное получили повреждения две машины и два частных дома.

Ранее сообщалось, что во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок». По словам Гладкова, в результате социальный объект был практически полностью разрушен.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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Губернатор Гладков: ВСУ ударили ракетой по детскому саду в Белгороде
02 сентября 2024, 08:17

Фото: сайт Кремля

Во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ украинская ракета попала в здание детского сада «Львёнок. В результате социальный объект практически полностью разрушен.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор добавил, что это уже третье образовательное учреждение, которое пострадало в результате прямых попаданий либо взрывов, случившихся поблизости. Ранее повреждения получили школа и ещё один детский сад.

Руководитель областной администрации подчеркнул необходимость обеспечения безопасности детей. По его словам, в условиях постоянных обстрелов на Харьковской горе в Белгороде начинать учебный год в очном формате невозможно. Поэтому все учебные заведения в этом районе, в том числе детские сады, на неделю переводятся на онлайн-обучение. Если родителям не с кем оставить детей дома, их оперативно определят в учебные заведения в других районах, сообщил Гладков.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 2 БПЛА ВСУ
02 сентября 2024, 07:36

Фото: istockphoto/bbsferrari

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 2 БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один – над акваторией Черного моря», — указано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России
02 сентября 2024, 07:35

Фото: istockphoto/~UserGI15632523

Боец Вооруженных сил Украины Александр Кащук рассказал, как в первом же бою сдался российским военным. Об этом информирует РИА Новости.
Мобилизован Кащук был в 2022 году. Повестку получил, когда вернулся из Чехии на Украину, чтобы навестить больную мать. По его словам, в Чехии он четыре года работал строителем.

Военный рассказал, что изначально попал в тыловую часть радиотехнических войск ВСУ, а в мае 2022 года был переведен в 35-ю бригаду морской пехоты, которая стояла на Херсонском направлении.

По словам пленного, всего через несколько дней после прибытия в подразделение на передовой он оказался на позициях Вооруженных сил Украины в районе Крынок вместе с группой из четырех человек. Их задача заключалась в изучении местности, чтобы стать проводниками для ожидающих подкреплений ВСУ. В плен он попал 18 июля.

«Просто пришли и все, сдались им. Без стрельбы. Они подошли… я в мультикаме, они в мультикаме, и также по-русски говорят. Что, стрелять что ли? Сразу же? А друг друга у нас никто не знает, мы вот только вчетвером друг друга знали и все», – поделился Александр Кащук.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#человек
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#всу
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Су-34 нанес удар авиабомбой по живой силе ВСУ в Курской области
02 сентября 2024, 05:44

Фото: iStock/yucelyilmaz

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразил авиабомбами ФАБ-500 личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Эту информацию приводит ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны России.
«Удар наносился по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», – сообщили в оборонном ведомстве.

После подтверждения уничтожения пункта временного развертывания войск и техники противника экипажи вернулись на аэродром.

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска уничтожили технику ВСУ в Суджанском районе Курской области.

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#апти алаудинов
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Пленный рассказал о способе элитных подразделений ВСУ расправляться с мобилизованными
Пленный Кащук сообщил о переброске мобилизованных ВСУ из тыла на передовую
02 сентября 2024, 03:51

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Руководство элитных тыловых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет отряды в войска на линии соприкосновения для уничтожения мобилизованных людей. Об этом РИА Новости сообщил пленный Александр Кащук.
Он рассказал, что принадлежал к 14-й бригаде радиотехнических войск Украины, которые обслуживали радиолокационные станции под Одессой, откуда и был отправлен в прифронтовые войска в качестве мобилизованного солдата.

По словам Кащука, приказ пришел в мае. Согласно ему, все мобилизованные ВСУ попадали в пехотную часть под грифом «в командировку».

«Вот я попал в "командировку"... Потому что я мобилизованный», – посетовал пленный.

Ранее ВСУ заявили, что мобилизованные солдаты, отправленные на Покровское направление, разбежались после первого взрыва и не прошли должной подготовки.

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В Германии заявили о проблеме ВСУ в связи с атакой Курской области
02 сентября 2024, 02:30

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии сдержать наступление российских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Военный аналитик Нико Ланге рассказал об этом изданию Bild.
«Киев ослабляет свои лучшие подразделения на востоке собственной страны, чтобы иметь возможность наступать на западе России. Недоукомплектованные подразделения в Донбассе не могут противостоять русским. Украина платит высокую цену», – сообщает эксперт.

Ланге подчеркнул, что успешное наступление России в ДНР и эвакуация жителей Покровска (Красноармейска) поставили под сомнение всю военную стратегию украинских властей. По его словам, Киев пошел на очень рискованную авантюру, напав на Курскую область.

Ранее немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для канала Welt сообщил о тяжелом положении ВСУ на востоке Украины.

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