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Британский журналист Аскольд Крушельницкий, представляющий газету Independent, совершил незаконный визит в Курскую область и опубликовал об этом статью на сайте издания. Об этом пишет РИА Новости.
В статье отмечается, что журналист, вместе с другими репортерами в сопровождении ВСУ, посетил российский город Суджа и близлежащие населенные пункты, находящиеся примерно в 20 километрах от него. Газета также публикует фотографии, сделанные Крушельницким во время своего незаконного визита на территорию Российской Федерации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фиксируются все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.
До этого сообщалось, что корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли незаконно посетил Курскую область и опубликовал материал.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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* признана иноагентом в России
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фиксируются все незаконные проникновения в страну. Кроме этого в отношении иностранных журналистов возбуждают уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.
До этого сообщалось, что корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* Ник Коннолли незаконно посетил Курскую область и опубликовал материал.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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* признана иноагентом в России
Дарья Осипова