Британский журналист незаконно посетил Курскую область

Командование ВСУ, участвовавшие во вторжении в Курскую область, скрывали от своих подчиненных, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались. Об этом рассказал украинский военнопленный Андрей Анисимов, видео допроса опубликовало Минобороны РФ.