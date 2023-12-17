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Путин: все решения россияне примут сами, без чужих подсказок из-за рубежа

17 декабря 2023, 17:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все решения будут приниматься самим народом без чужих подсказок из-за рубежа. Об этом Путин сообщил в ходе съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Российский лидер особо отметил, что при разнице точек зрений все ответственные политические силы должны не забывать, что главными аспектами являются судьба и интересы нашей страны, а также надежды и мечты россиян.

Ранее глава российского государства заявил, что народ России был и будет единственным источником власти в стране.


Напомним, президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». На нем участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента.

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Фицо заявил, что странам НАТО не грозит вторжение со стороны России
Премьер Словакии Фицо: никакой из стран НАТО не грозит российское вторжение
17 декабря 2023, 17:29

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уверен, что никакой из стран НАТО не грозит российское вторжение. Об этом Фицо сообщил в своем видеообращении, которое опубликовано в социальных сетях.
По мнению премьер-министра, данный аргумент задействуется исключительно для дальнейшего вооружения киевского режима. Фицо добавил, что словацкие средства массовой информации убеждают граждан, что «Украина выигрывает, а русские убегают из захваченных деревень».

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — это полная чушь. Путин выдвинул предположение, что такие слова американского лидера являются лишь фигурой речи, которая обосновывает его ошибочную политику на российском направлении. 

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Киев готов перейти к плану Б в случае прекращения помощи Запада
17 декабря 2023, 17:28

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

У киевских властей есть «план «Б» в случае непоступления помощи от западных союзников. Вероятнее всего, в первые дни 2024 года Украина будет вынуждена обращаться к внутренним заимствованиям.
Такое мнение высказал советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Он не сомневается, впрочем, что финансовая поддержка от западных стран поступит, весь вопрос лишь в том, когда именно это произойдёт. Если деньги не поступят в первых числах января, то придётся прибегать к заимствованию капиталов на внутреннем рынке, чтобы изыскать необходимые средства.

Устенко признаёт, что такой шаг вызовет дополнительное напряжение и даже нервозность в министерстве финансов, так как именно там отвечают за бюджет страны. Однако такие меры позволят стабилизировать ситуацию с финансами, хотя бы в январе, считает помощник президента.

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#украина
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War Zone: Пентагон намерен провести военную операцию против йеменских хуситов
17 декабря 2023, 17:02

Фото: istockphoto/icholakov

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин намерен совершить турне по странам Ближнего Востока. Ожидается, что во время этой поездки он объявит о планах проведения операции «Страж процветания» (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию йеменским хуситам в районе Красного моря).
Об этом сообщает издание The War Zone со ссылкой на источник в Пентагоне. Информация о проведении такой  операции появилась в субботу, 16 декабря, после того, как стало известно о перехвате британскими и американскими кораблями 15 беспилотников, выпущенных хуситами по торговым судам в южной части акватории Красного моря. Какие именно страны будут привлечены к участию в операции, не уточняется.

В настоящее время в Красном море находятся два эсминца ВМФ США, один эсминец британского Королевского флота, а также фрегат ВМС Франции. О своем намерении направить туда военный корабль сообщала также Германия.

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#операции
#информация
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Путин назвал народ единственным источником власти в стране
17 декабря 2023, 16:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что народ России был и будет единственным источником власти в стране. Об этом Путин сообщил в ходе съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».
По словам главы государства, суверенное право людей самостоятельно выбирать свое будущее будет защищено от любых вмешательств извне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». На нем участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#россия
#владимир путин
#президент
#единая россия
#будущее
#право
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«Зеркало недели»: В Европе у украинских беженцев отбирают детей
17 декабря 2023, 16:38

Фото: istockphoto/Irina_Geo

Украинские юристы озабочены увеличением количества фактов, когда у беженцев с Украины, находящихся в разных странах Евросоюза в статусе временной защиты, под различными предлогами отбирают детей.
Украинское издание «Зеркало недели» рассказало историю 18-летней украинки Людмилы, находящейся во французском городе Эврё в статусе временной защиты. У неё социальная служба прямо в роддоме отобрала новорожденного ребёнка и отдала его в приёмную семью. Обоснованием по версии соцработников послужило то, что «мать холодно относится к ребёнку».

К воссоединению матери и малыша, кроме адвокатов, подключились посольство Украины во Франции, министерство юстиции, волонтёры. На заседание суда ни консул, ни волонтеры,  ни адвокат допущены не были. Суд тем не менее постановил вернуть ребёнка матери.

Адвокат Людмилы в комментарии изданию сообщила, что в её практике уже были подобные случаи, происходившие в Эстонии, Дании, Польше и Германии, когда детей отбирают у матерей под надуманными предлогами или не выпускают из ЕС. Офис уполномоченного Верховной рады по правам человека сообщал о 240 случаях, когда у родителей или опекунов, находящихся в Европе, местные социальные службы отбирали детей. В качестве предлога обычно выдвигаются несущественные причины, типа пропусков школы, подозрения на семейные конфликты или показавшееся странным поведение родителей.

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#дети
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Медведев: «Единая Россия» сделает все, чтобы Путин победил на выборах президента
17 декабря 2023, 16:05

Фото: сайт Кремля

Председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии заявил, что «Единая Россия» сделает все, чтобы Владимир Путин победил на выборах президента.
Медведев также отметил, что главное событие в политической жизни страны — это выборы президента, лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть государство процветающим, сильным и независимым. По его словам, именно такой на долгие годы должна быть наша с вами Россия.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». На нем участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#россия
#владимир путин
#президент
#вднх
#государство
#медведев
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Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде «Единой России»
17 декабря 2023, 15:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». По предварительной информации, участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента, а также проведут ротацию руководящих органов.

Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца. 

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#россия
#владимир путин
#президент
#выставки
#сергей миронов
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Запад поменял тон в общении с Зеленским, пишут СМИ
Responsible Statecraft: Запад поменял тон в общении с Зеленским
17 декабря 2023, 14:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Запад поменял тон общения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
По информации издания, просьбы украинского лидера о помощи вызвали совсем иной отклик, чем в 2022 году. Отмечается, что на текущий момент Зеленский регулярно сражается с западными скептиками по вопросу поддержки Украины.

Автор материала отмечает, что даже президент США Джо Байден изменил позицию в вопросе помощи Киеву. По его словам, раньше Байден обещал выделять Украине финансирование в том количестве, которое необходимо. Теперь американский президент готов передать «столько, сколько сможем».

Напомним, американский лидер Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.

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SCMP: Учёные из Китая разработали систему тренировок для войны в космосе
17 декабря 2023, 13:35

Фото: istockphoto/sdecoret

Китайские военные будут отрабатывать способы ведения боевых действий в космическом пространстве. Ученые китайского Национального университета оборонных технологий страны разработали для этого специальную систему игр.
Благодаря этой системе можно будет моделировать различные ситуации в космосе и предсказывать развитие хода боевых действий, передает издание South China Morning Post (SCMP). С помощью данной разработки в Народно-освободительной армии Китая будут отрабатывать способы ведения боевых действий в космической среде.

С помощью специальных тестов были отобраны 400курсантов, из которых сформировали 70 боевых групп. Они в течение двух месяцев принимали участие в соревнованиях. Участники проекта рассказали, что тренировки подготовили их к бою, а также дали возможность овладеть оружием, о котором они раньше только читали в учебниках или технических описаниях.

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