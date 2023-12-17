Путин: все решения россияне примут сами, без чужих подсказок из-за рубежа

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все решения будут приниматься самим народом без чужих подсказок из-за рубежа. Об этом Путин сообщил в ходе съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Российский лидер особо отметил, что при разнице точек зрений все ответственные политические силы должны не забывать, что главными аспектами являются судьба и интересы нашей страны, а также надежды и мечты россиян.
Ранее глава российского государства заявил, что народ России был и будет единственным источником власти в стране.
Напомним, президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». На нем участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента.
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Ранее глава российского государства заявил, что народ России был и будет единственным источником власти в стране.
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Екатерина Коршунова