В Британии предположили, что может сказать Трамп в своем «важном заявлении»
Меркурис: Трамп может поддержать пошлины против РФ
В своем «важном заявлении», которое президент США Дональд Трамп запланировал на 14 июля, он может объявить о поддержке проекта по пошлинам против РФ.
Такое предположение на своем YouTube-канале высказал британский аналитик Александр Меркурис.
«Речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма*», — прокомментировал эксперт.Кроме того, Меркурис допустил, что республиканец может объявить о новых оружейных поставках Украине. Политолог считает, что Москва совсем не впечатлится изменениями риторики хозяина Белого дома.
Накануне пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ждут «важного заявления» Трампа, которое он анонсировал на грядущий понедельник.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов