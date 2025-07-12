В Британии предположили, что может сказать Трамп в своем «важном заявлении»

12 июля 2025, 18:27

Меркурис: Трамп может поддержать пошлины против РФ

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В своем «важном заявлении», которое президент США Дональд Трамп запланировал на 14 июля, он может объявить о поддержке проекта по пошлинам против РФ.





Такое предположение на своем YouTube-канале высказал британский аналитик Александр Меркурис.





«Речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма*», — прокомментировал эксперт.

