В Британии предположили, что может сказать Трамп в своем «важном заявлении»

Меркурис: Трамп может поддержать пошлины против РФ
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В своем «важном заявлении», которое президент США Дональд Трамп запланировал на 14 июля, он может объявить о поддержке проекта по пошлинам против РФ.



Такое предположение на своем YouTube-канале высказал британский аналитик Александр Меркурис.

«Речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма*», — прокомментировал эксперт.
Кроме того, Меркурис допустил, что республиканец может объявить о новых оружейных поставках Украине. Политолог считает, что Москва совсем не впечатлится изменениями риторики хозяина Белого дома.

Накануне пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле ждут «важного заявления» Трампа, которое он анонсировал на грядущий понедельник.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов

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