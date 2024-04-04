Путин вспомнил строки из Евангелия во время беседы о молодёжной политике

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по вопросам молодёжной политики вспомнил отрывок из Евангелия.
Отмечается, что речь шла о той части библейского текста, где Иисус встретил рыбаков на берегу Галилейского моря, которые стали его первыми последователями.
Путин отметил, что вспомнил этот отрывок из Евангелия, думая о большом количестве молодёжных центров, открытых на территории России.
Он подчеркнул, что этот сюжет был важен в период становления всех четырёх традиционных религий России. Сейчас он вновь стал актуален, поскольку страна должна защищать свои традиционные ценности, культуру, историю.
По словам президента, это имеет большое значение для будущего России.
Саму работу по развитию и продвижению молодёжной политики Путин назвал сложной с учётом объёма нынешних информационных потоков, но от этого не менее интересной и важной.
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Путин отметил, что вспомнил этот отрывок из Евангелия, думая о большом количестве молодёжных центров, открытых на территории России.
По словам президента, это имеет большое значение для будущего России.
Саму работу по развитию и продвижению молодёжной политики Путин назвал сложной с учётом объёма нынешних информационных потоков, но от этого не менее интересной и важной.
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Анастасия Чинкова