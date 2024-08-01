Стало известно, общался ли Байден с Путиным по вопросу обмена заключёнными

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Президент США Джо Байден не контактировал с Владимиром Путиным по вопросу проведённого в четверг обмена заключёнными. Об этом представитель Совета нацбезопасности Белого дома сообщил в беседе с РИА Новости.
Байден также в беседе с журналистами заявил, что не общался с Путиным и не намерен этого делать в связи с нецелесообразностью такого диалога.
Он подчеркнул, что у него нет необходимости для разговора с российским лидером.
В четверг, 1 августа, Россия и США при участии ещё четырёх стран провели масштабный обмен заключёнными. На родину вернутся восемь россиян. Всего в процессе участвовали 26 человек.
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Он подчеркнул, что у него нет необходимости для разговора с российским лидером.
В четверг, 1 августа, Россия и США при участии ещё четырёх стран провели масштабный обмен заключёнными. На родину вернутся восемь россиян. Всего в процессе участвовали 26 человек.
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Анастасия Чинкова