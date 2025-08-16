Путин встретился с губернатором Чукотки Кузнецовым после саммита с Трампом в США
16 августа президент Владимир Путин посетил Чукотку, где провёл встречу с губернатором округа Владиславом Кузнецовым.
Губернатор подчеркнул положительную динамику экономики региона, отметив успехи в промышленности, притоке инвестиций, развитии предпринимательства и розничной торговли.
«Экономические показатели выглядят в прогрессе неплохо. У нас по промышленным производствам второе место в Дальневосточном федеральном округе, по инвестициям в основной капитал — четвертое место в ДФО», — сказал чиновник.Накануне Путин встречался с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и обсуждал вопросы развития региона; Носов охарактеризовал экономическую ситуацию как стабильную. Также президент посетил в Магадане завод «Омега Си», где ознакомился с работой первого в России предприятия по производству рыбьего жира в форме rTG (реэтерифицированные триглицериды) из белой рыбы Охотского моря.