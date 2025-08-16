В американском отеле нашли секретные документы по встрече Трампа и Путина

16 августа 2025, 20:49

NPR: в отеле Анкориджа обнаружили секретные материалы по саммиту Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

В деловом центре отеля в Анкоридже нашли документы с конфиденциальными подробностями о встрече президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает NPR.