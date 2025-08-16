В американском отеле нашли секретные документы по встрече Трампа и Путина
В деловом центре отеля в Анкоридже нашли документы с конфиденциальными подробностями о встрече президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает NPR.
По версии радиостанции, восемь страниц были распечатаны сотрудниками правительства США и по ошибке оставлены в принтере. В документе указаны точные место и время саммита, а также номера телефонов сотрудников американской администрации.
В материалах также фигурировал план: Трамп собирался вручить Путину церемониальный подарок, затем в течение часа намечалась совместная пресс‑конференция и общий обед. Профессор права Калифорнийского университета в Лос‑Анджелесе Джон Майклс заявил, что находка вновь свидетельствует о небрежности и некомпетентности администрации Трампа.
15 августа президенты встретились на базе Элмендорф‑Ричардсон в формате «три на три» с участием министров; переговоры длились 2 часа 45 минут и были сосредоточены на урегулировании конфликта на Украине. После этого лидеры провели совместную пресс‑конференцию, на которой журналистам не позволили задавать вопросы: Путин выступал более восьми минут, Трамп — менее четырёх.
Читайте также: