Путин оценил разговор с Трампом

16 августа 2025, 20:10

Путин назвал разговор с Трампом содержательным и откровенным

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин охарактеризовал личную встречу с Дональдом Трампом как честный и содержательный разговор, сообщает Кремль.