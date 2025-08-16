Путин оценил разговор с Трампом
Президент Владимир Путин охарактеризовал личную встречу с Дональдом Трампом как честный и содержательный разговор, сообщает Кремль.
По его словам, визит оказался своевременным и полезным: обсуждались практически все направления российско‑американского взаимодействия, и беседа, по мнению главы государства, приблизила стороны к необходимым решениям.
Путин также отметил, что давно не проводились прямые переговоры на высшем уровне, и во время диалога у России была возможность спокойно и подробно изложить свою позицию. Он добавил, что Москва с пониманием относится к стремлению американской администрации к скорейшему прекращению боевых действий на Украине.
Ранее сообщалось, что Трамп в беседах с европейскими лидерами и с Владимиром Зеленским предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на подписание мирного договора.
Читайте также: