В России высказались о завершении боевых действий на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, как и администрация США, заинтересована в как можно более скором прекращении боевых действий на Украине.
По его словам, Москва с уважением относится к позиции американской стороны, выступающей за скорейшее завершение боевых действий, и также стремится решать все вопросы мирным путём.
Переговоры между Путиным и президентом США Дональдом Трампом прошли в пятницу на авиабазе Эльмендорф‑Ричардсон на Аляске. Встреча в узком составе в формате «три на три» длилась 2 часа 45 минут.
От российской стороны в ней участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков; со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
