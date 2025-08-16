В России высказались о завершении боевых действий на Украине

16 августа 2025, 18:51

Президент Путин: РФ хотела бы скорейшего завершения боевых действий на Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, как и администрация США, заинтересована в как можно более скором прекращении боевых действий на Украине.