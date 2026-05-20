Путин встретился с Пэн Паем, которого видел мальчиком при первом госвизите в КНР

20 мая 2026, 12:34

Владимир Путин и Пэн Пай (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Пекин встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще мальчиком во время своей первой поездки в КНР в 2000 году. Об этом сообщает RT.





Напомним, Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая. В Пекине российский лидер пробудет два дня. О возможной встрече главы РФ с Пэн Паем ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.



Ранее Пэн Пай рассказал RT, что увидеть Путина снова было его мечтой. После долгожданной встречи китайского инженера переполняли эмоции, однако он все же смог выразить благодарность за уникальную возможность на русском языке.





«Очень-очень рад, что через 26 лет я ещё раз увиделся с президентом Путиным», — сказал он.