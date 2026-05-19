Путин обратился к гражданам Китая с видеопосланием в преддверии своего визита в Пекин
В преддверии официального визита в Китай президент России Владимир Путин обратился к гражданам КНР с видеопосланием. Его опубликовали на сайте Кремля в ночь на 19 мая.
Российский лидер отметил, что рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению своего давнего и доброго друга — председателя КНР Си Цзиньпина. Путин указал на беспрецедентный уровень отношений между двумя странами, который проявляется в атмосфере взаимопонимания, доверия, равноправного сотрудничества и поддержки в вопросах суверенитета и государственного единства.
«Укрепил позиции»: эксперт оценил последствия визита в КНР для Трампа
«Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. (...) Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией», — подчеркнул он.Путин добавил, что введение взаимного безвизового режима между РФ и КНР способствует деловым и туристическим обменам и, конечно, сближению народов. Он выразил уверенность, что совместные усилия Москвы и Пекина будут направлены на углубление партнёрства ради развития стран, благополучия граждан и глобальной безопасности.
Напомним, что визит президента России в китайскую столицу состоится 19–20 мая. Он приурочен к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве. Пекин посетит делегация, состоящая из вице-премьеров, министров и глав компаний страны во главе с Путиным.