Путин обратился к гражданам Китая с видеопосланием в преддверии своего визита в Пекин

19 мая 2026, 04:00

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В преддверии официального визита в Китай президент России Владимир Путин обратился к гражданам КНР с видеопосланием. Его опубликовали на сайте Кремля в ночь на 19 мая.





Российский лидер отметил, что рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению своего давнего и доброго друга — председателя КНР Си Цзиньпина. Путин указал на беспрецедентный уровень отношений между двумя странами, который проявляется в атмосфере взаимопонимания, доверия, равноправного сотрудничества и поддержки в вопросах суверенитета и государственного единства.





«Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. (...) Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией», — подчеркнул он.