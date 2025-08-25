Зеленский собирается обсудить с Келлогом подготовку к встрече с Путиным
Владимир Зеленский планирует обсудить со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом подготовку к потенциальному саммиту с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Зеленский подчеркнул, что целью встречи является выработка условий и формата возможного диалога, который мог бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. По словам главы киевского режима, важно создать платформу для конструктивного общения, которая позволит продвинуться в мирном процессе.
Визит Келлога приурочен к торжественным мероприятиям по случаю Дня независимости Украины. Кроме того, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что уже определены возможные локации для проведения саммита между лидерами двух стран.
Подготовка к этой встрече рассматривается как важный шаг на пути к снижению напряженности и поиску дипломатического решения конфликта.
