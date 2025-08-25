Зеленский собирается обсудить с Келлогом подготовку к встрече с Путиным

25 августа 2025, 14:20

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский планирует обсудить со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом подготовку к потенциальному саммиту с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.