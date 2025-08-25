Вице-канцлер Германии заверил Путина в непоколебимости поддержки Украины

25 августа 2025, 10:39

Клингбайль: Путин не должен иметь иллюзий, что поддержка Украины поколеблется

Фото: iStock/alzay

Вице-канцлер и федеральный министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия продолжит твёрдую поддержку Украины и не намерена снижать уровень помощи, несмотря на длительность конфликта. Об этом он сообщил во время визита в Киев, пишет Lenta.ru.