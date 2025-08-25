Вице-канцлер Германии заверил Путина в непоколебимости поддержки Украины
Вице-канцлер и федеральный министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия продолжит твёрдую поддержку Украины и не намерена снижать уровень помощи, несмотря на длительность конфликта. Об этом он сообщил во время визита в Киев, пишет Lenta.ru.
Политик отметил, что президент России Владимир Путин не должен иметь никаких иллюзий о том, что германская поддержка Украины может поколебаться. Он добавил, что Берлин сохраняет приверженность своей позиции, независимо от военной или политической обстановки.
Клингбайль отметил, что Германия остаётся крупнейшим сторонником Украины в Европе и занимает второе место в мире по объёму оказываемой помощи. Он также подтвердил, что целью последней поездки немецкой делегации было изучение возможностей поддержки Украины не только на поле боя, но и в контексте будущего мирного процесса.
Заявление прозвучало на фоне усиливающихся дискуссий в ряде стран Запада относительно сроков и формата поддержки Киева. Однако немецкие власти подчёркивают, что их линия остаётся жёсткой и предсказуемой.
