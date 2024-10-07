Помощник президента Ушаков: Путин встретится с главой Ирана 11 октября

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Президент Владимир Путин впервые встретится со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркменистане в грядущую пятницу, 11 октября. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения, конечно, резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — пояснил он.Ушаков добавил, что Путин будет в Ашхабаде по приглашению туркменского лидера Сердара Бердымухамедова. Глава государства поучаствует в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию поэта-мыслителя и классика Туркменистана Махтумкули Фраги.
Ранее сообщалось, где встретится Путин с Реджепом Эрдоганом в октябре, и что лидеры будут обсуждать в рамках весьма важного мероприятия.
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